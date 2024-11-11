港投公司料CIES投資組合規模年底達3億元　明年首季啟動投資

香港今年重啟投資移民計劃「新資本投資者入境計劃（CIES）」，參與投資者投資最少3,000萬港元，當中300萬元必須配置在香港投資管理公司（港投公司）的投資組合。港投公司最新披露CIES投資組合運作細節，預計今年12月底，到賬並配置在投資組合的資金最少3億元，資金預計2025年第一季啟動投資。



以每人參投300萬元，港投公司預期，年底前完成新投資移民的申請者約100名。

港投公司指，將按機制選定2至4名基金經理，為CIES投資組合投資。港投公司又為合資格基金經理列出條件，符合以下條件將獲優先考慮：以香港為總部﹑並有清晰而具體的業務擴展方案，以展示對香港長遠發展的承諾。管理和決策人員例如行政總裁、財務總監、營運總監或相等職位的人員，以香港為長駐地和基地，並有超過半數的員工為香港居民。投資團隊全體成員持有證監會第9類受規管活動（提供資產管理）的牌照。成立至少5年﹑資產管理規模不少於2億元，具備成功籌集機構投資者資金及創投的經驗，承諾確保被投企業對香港未來的發展有具體的貢獻方案。

港投公司表示，投資要求上有意參與的基金經理，須提出最少兩個能為香港科技或商用轉化帶來嶄新發展的新應用或新賽道，聚焦以香港市場為基礎進行探索和孵化；結合香港的優勢、定位和需要，並以推動科技應用的跨地域發展為長遠方向。投資階段和類別預計主要為處於發展階段的企業和團隊。

每支基金規模將不少於5,000萬元，於基金成立2年內作出投資。鎖定期由明年1月1日起計的7年。基金經理需要就「投資組合」的進度定期滙編綜合報告，讓投資者知悉運作情況及表現。