金融科技｜黃偉綸︰本港金融科技發展只會「愈行愈快，愈行愈前」

金融科技已成為經濟向前不可或缺的一環，財政司副司長黃偉綸出席《香港01》舉辦的金融科技前瞻研討會時發言稱，本港金融科技又或Web 3.0相關的公司達到1,100多間，按年上升13%，本港金融科技的發展只會「愈行愈快，愈行愈前，愈行愈好。」

他又指，財政司司長陳茂波外訪時，許多初創企業向其表示，對香港金融科技很感興趣，這也反映香港作為金融科技樞紐地位，愈來愈高。

黃偉綸指，香港作為金融科技試驗田潛力好大，聯通世界優勢也好大。﹙資料圖片﹚

港作金融科技試驗田潛力好大

黃偉綸又引述金管局副總裁阮國恒在金融科技周上指出，國際性支付系統PayPal 由提出到全球應用需時10年，而螞蟻則需時9年，金管局有信心企業來香港做金融科技應用需時5年便可，原因是香港有好大市場。黃偉綸稱，整個大灣區人口逹8,700萬人，等於歐盟最大國家德國，且有跨境、跨法律的元素，「可以試好多嘢，而且大灣區某些金融科技領先全球，作為金融科技試驗田潛力好大，聯通世界優勢也好大。」

另外，他又以本地初創金融科技公司FundPark為例，其近期取得近50億元的融資，反映本港不少優勢，「50億不夠一年便融資到，反映香港作為國際金融中心的地位；第二反映支援機制有效，HSBC今次有份融資，其與科學園合作機制，助FundPark落地應用，反映近年成立生態支援機制發生效果。」

黃偉綸直言，要向前發展但要管控好風險，不是「亂行」。﹙廖雁雄攝﹚

港有許多樂觀因素

金融科技涉及監管，黃偉綸直言，要向前發展但要管控好風險，本港虛擬資產的發展便是好例子，進取不忘穩健，不是「亂行」，在「同樣活動，同樣風險，同樣規管」的原則下，讓業界知道如何做。

另外，黃偉綸提到，加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）周三（16日）發布年度《全球經濟自由度報告》，香港從去年首失榜首，重回第一，以0.03分力壓新加坡。黃偉綸指，國際上好多朋友好正面看香港，這些客觀評價是一支強心針，也反映政府與民間共同奮戰，方向正確，「香港有好多樂觀因素！」