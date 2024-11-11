累計引進67家重點企業　政府﹕企業未來數年將在港投資420億

政府旗下引進重點企業辦公室（引進辦）今日（11日）指出，17家重點企業參與簽約，成為特區政府的重點企業夥伴。他們分別來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技等產業。這些企業大部分都會在香港設立全球或地區總部。



在財政司司長陳茂波見證下，共有200多名包括重點企業、本地和外國商會、科研機構、大學、創投金融機構、相關政府政策局／部門和公營機構的代表出席簽約儀式。

上述的17家企業，連同早前引進的約50家重點企業，在未來數年將會在香港合共投資約420億元，創造超過17,000個職位。在投資香港的同時，也會積極帶動其產業鏈上、中、下游的企業來到香港。

為重點企業提供全面服務冀加快在港開業

陳茂波在致辭時表示，政府與重點企業建立了互惠共生的夥伴關係，一方面，香港在「一國兩制」下的獨特優勢，加上作為國際金融和創科中心的地位，以及擁有世界級的大學和科研機構、一流的專業服務，以及高端人才匯聚等特點，為企業開拓區域業務以至進一步布局全球帶來支持；另一方面，重點企業落戶香港，將有助推動香港創科生態圈的更蓬勃發展。陳茂波指出，最近《施政報告》宣布的一系列政策，包括增加對創科產業的投資、推進北部都會區的發展、增強與粵港澳大灣區兄弟城市的創科協作等，也將讓重點企業受惠，並吸引更多企業來港發展。

引進辦和其他相關政府部門會為重點企業提供全面及一站式的服務，加快它們在香港開展業務，推動創科領域的增長，貢獻香港整體經濟發展。