內地10月新增貸款5000億元人民幣 遜預期 社融規模1.4萬億元
撰文：張偉倫
出版：更新：
內地10月新增貸款規模不及預期。人民銀行公布，今年首10個月新增貸款16.52萬億元（人民幣‧下同）。按此計算，10月新增貸款5,000億元，遜預期。
分部門看，首10個月住戶貸款增加2.1萬億元，其中，短期貸款增加4514億元，中長期貸款增加1.65萬億元；企業單位貸款增加13.59萬億元，其中，短期貸款增加2.64萬億元，中長期貸款增加9.83萬億元，票據融資增加9977億元；非銀行業金融機構貸款增加2987億元。
10月底，人民幣貸款餘額254.1萬億元，按年增長8%。10月底，廣義貨幣（M2）餘額309.71萬億元，按年增長7.5%。狹義貨幣（M1）餘額63.34萬億元，跌6.1%。流通中貨幣（M0）餘額12.24萬億元，增長12.8%。
首10月社融規模按年減逾4萬億元人民幣
今年首10個月，社會融資規模增量累計為27.06萬億元，較去年同期少4.13萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.69萬億元，按年少增4.32萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少2773億元，按年多減1559億元。
按此計算，10月單月社融增量約為1.4萬億元，低於預期。
首10個月，人民幣存款增加17.22萬億元。其中，住戶存款增加11.28萬億元，非金融企業存款減少2.84萬億元，財政性存款增加1.32萬億元，非銀行業金融機構存款增加5.58萬億元。10月底，人民幣存款餘額301.48萬億元，按年增長7%。