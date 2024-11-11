美國大選後美股破頂　投行料強勢闖「六字頭」

美國大選｜美股千點式攀升

美國大選塵埃落定，特朗普贏得白宮寶座，帶動美元飆升至四個月高點，美股道瓊斯指數急漲逾 1500 點，締歷史新高，創自 1896 年以來選後最佳漲幅。多間投行對美股在大選過後的最新走勢發表預測，普遍持樂觀取態。分析認為，大市的主導因素，是投資者對於新總統的降低企業稅、放鬆監管等主張滿懷期待。

美股三大指數齊破歷史高

美國總統大選後，當晚美股上演抽升行情，「特朗普交易」持續受追捧絡，金融股等表現亮麗。根據交易平台Webull的資料顯示（詳見下圖），標準普爾 500 指數收盤抽高2.5%，納斯達克指數揚 2.9%，兩個指數也同步創歷史新高。

大選結果公佈當日標準普爾500指數及納斯達克指數表現

投行看好「解脫式上升」

多間投行對美股發表預測報告，當中美國銀行策略師表示，從歷史上看，標普500指數在總統選舉年的11月初，往往表現強勁，因此該指數可能會迎來一輪「解脫式上升」。策略師續指，傳統上，在選舉年的11月前10天，標普500指數表現強勁，平均回報率為1.06%，中位數回報率為1.36%。該行對標普500指數的預期，是今年底有可能見「六字頭」，達到5980點至6150點區間。

摩根士丹利亦持相近看法，估計標普500指數可能會在年底前繼續攀升，現水平再升5%亦非不可能，因為投資者在美國總統大選後鬆一口氣，並且年底出現FOMO（Fear Of Missing Out）的心態。

倘若是美股投資新手，希望小注入場，直接用ETF （交易型基金）投資標普500指數，卻又不知道哪一隻ETF最符合自己的需求，不妨嘗試用交易平台Webull 的ETF功能，平台可以將多種類型的ETF一目了解地列出，無論是簡單追蹤指數的ETF，或是配備槓桿的ETF，都能夠一手掌握。

Webull ETF功能介面截圖

按下「基金」按鍵，更可進一步了解資產分布、晨星評級以及近三年及一年等不同時期的表現（詳見下圖）。

Webull ETF介面截圖

另一方面，美銀美林分析師報告指出，新總統上台後若果持續財政擴張，那麼聯儲局可能會上調中性利率預期。此外，計及大幅加徵關稅的機會，對通脹和經濟成長的拉升，聯儲局可能會考慮暫停降息。

金融及工業股獲看高一線

對於股票板塊的建議，摩根士丹利認為，新總統上任後可能更有利於經濟增長，對股市構成利好。相信在這種情況下，金融和工業等周期性股票的表現料將跑贏大市，另一方面，對關稅敏感的消費類股將下跌。

建銀發表報告指，往後美股市場的波動性會大幅增強，並且相信新總統的風格會進一步分化，大盤股將繼續跑贏小盤股，金融板塊可能會受到情緒提振，而新興市場股票將會承壓。

如果投資者有意捕捉金融板塊的投資機會，該如何入手呢? 運用Webull平台的行業分類功能，可幫助快捷篩選。下圖顯示出Webull的多功能界面，點選「銀行」按鍵，平台即會羅列和該行業相關的股份，例如摩根大通（JPM.US）、富國銀行（WFC.US）以及美國運通（AXP.US）等，一覽無遺。

Webull行業分類功能介面截圖

要進一步比較股份的估值及近月走勢，不妨使用Webull交易平台的股票對比功能，如下圖所見，能夠同一時間選取3隻股份進行比較，以互動圖表的形式，簡易清晰地將過去一段時間的股價上落走勢呈現，令選股更加客觀全面。從股價走勢看，在過去三個月，富國銀行的升幅領先其餘兩間金融機構。

Webull股份比較功能介面截圖

經濟軟著陸成大行共識

綜合上述多間投行的看法，對美國經濟的基本預測仍是軟著陸，但未來數月的勞動市場發展將決定未來走向，包括減息步伐及幅度。考慮到基本因素強勁及增長強韌，市場預期相對樂觀。

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