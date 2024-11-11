港交所﹕今年首3季南向通日均成交383億元　較十年前首月增40倍

中港兩地股市互聯互通在下周日（17日）便踏入10周年，這10年對中港兩地資本市場有何影響？港交所（0388）發布《內地與香港資本市場互聯互通十周年白皮書》，指出10年內滬深港股以1.2萬億元（人民幣‧下同）跨境資金流動淨額，支撐了177萬元人民幣跨境交易規模，大幅提高跨境資本流動效率。



白皮書進一步指出，過去10年，互聯互通在產品覆蓋範圍、交易結算機制、投資者參與等多個維度都取得了顯著成效，為境內外投資者提供了更加便捷高效的跨境資產配置渠道，也為兩地資本市場注入了新的流動性與活力。

截至2024年9月底，滬深港通下合資格股票超過3,300隻，已覆蓋滬深港三地市場上市公司總市值的9成，成交規模的8成以上。

白皮書亦指出，過去10年，滬深港通成交活躍度穩步提升。2024年前三季度，北向和南向交易的日均成交額分別為1,233億元和383億港元，與2014年開通首月相比，分別增長21倍和40倍，已佔到內地市場成交總額的6.7%和香港市場成交總額的16.9%。

白皮書指出國際投資者投資內地債券市場的交易中，一半以上通過債券通進行。互換通作為連接內地和香港場外衍生品市場的創新舉措，為境外投資者提供了便利高效的人民幣資產風險管理工具。