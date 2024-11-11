呂志和離世｜今年9月剛辦95歲「珍壽」晚宴　獲政商名流出席慶生

銀河娛樂(0027)公布，主席兼執行董事呂志和於本月7日安詳辭世，享年95歲。

作為城中大孖沙，呂志和一生在建築界及博彩界創立大事業，其離世消息來得突然。今年9月，呂志和才剛舉辦晚生辰。他與包括呂耀東等5名子女，以及眾親朋好友﹑合作夥伴﹑集團資深員工，以及政界﹑商界﹑教育界及社會各界名流於晚宴上慶祝。

晚宴以「珍」為主題為

晚宴的主題為「珍」，因為珍字左邊為十二，右邊則是八三，兩組數字相加剛好是95，即呂志和的年齡，亦正好象徵歲月的珍貴與月人生智慧。

於晚宴上，四代同堂﹑身著華服的呂志和發言表示，感謝上天眷顧，賜予他兒孫塞滿堂，生活美滿，又向在席來賓就照顧及關照其家庭表示感謝。

銀娛︰將適時委任新主席

銀河最新通告指，呂志和是集團的創辦人，為集團作出了寶貴的貢獻。他的遠見、卓越的領導能力和指導成為集團發展和持續成功的基石。銀娛將繼續按照董事會制定的業務策略經營業務。董事會認為呂志和的辭世對集團的營運不會做成任何影響。

銀娛將適時委任新主席，並將就該委任刊發公布。董事會對呂志和辭世表示最深切的哀悼，並向他的家屬致以最深切的慰問。

呂志和亦是嘉華國際(00173)的主席兼董事總經理。該公司稱，將適時委任新任董事會主席兼董事總經理，並會盡快就此作進一步公布。