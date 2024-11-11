呂志和逝世｜嘉華發訃告︰呂博士對港戰後建設與經濟發展貢獻卓著

呂志和逝世，其一手創立的嘉華集團﹙0173﹚發訃告指，沉痛宣佈集團創辦人兼主席、大紫荊勳賢、榮譽法學博士、榮譽社會科學博士、榮譽工商管理博士、太平紳士、「呂志和獎—世界文明獎」創辦人呂志和博士，於 2024 年11 月 7 日在一眾家人的陪伴下安然離世,享壽 95 歲。

訃告中稱，呂志和博士生於廣東江門，幼年移居香港。作為華夏子孫，呂博士愛國愛港愛澳,是一名備受尊崇的企業家及慈善家,他創立的嘉華集團,秉承誠信、創新之理念,為國家發展竭誠盡力,激勵華人同胞共築中國夢。

「石礦大王」 對港戰後建設與經濟發展貢獻卓著

訃告又指，呂博士被譽為「石礦大王」,對香港戰後建設與經濟發展貢獻卓著。自1955 年創立嘉華公司以來，他參與東九龍填海,60 年代開採安達臣道石礦,引入自動化技術。同期拓展地產業務,奠定基業。70年代,他興建五星級酒店,提升香港旅遊品質,對人才培養與行業升級功不可沒,並成立了香港酒店業主聯會,成為創會主席。改革開放初期,呂博士率先投資內地,遍佈全國建材基地與水泥廠,並響應節能環保號召,推動可持續發展。自 80 年代起大力發展香港及美國地產業務;90 年代版圖更擴展至長三角及大灣區,奠定「品精質優」發展商的地位。

另外，訃告亦提到呂志和進軍濠賭，指出2002年,呂博士於澳門創立銀河娛樂集團,在其領導下,銀娛背靠祖國,根植澳門,多年來竭力支持澳門經濟邁向適度多元,助力綜合旅遊休閒產業穩步創新及可持續發展。銀娛於2005年成為首間於香港聯合交易所有限公司上市的旅遊休閒企業,並於2013年被納入恒生指數成份股,中西合璧經營理念及卓越管理深受市場認同。經過 20 載的努力,銀娛成功打造國際品牌,獲獎無數,成為全球首屈一指的綜合旅遊休閒企業之一。

2002年,呂志和於澳門創立銀河娛樂集團。

曾登《胡潤港澳台及海外華人慈善榜》榜首

談及社會責任，訃告稱，呂志和堅持回饋社會,重視教育、醫療與公益,捐建百餘所學校,設立獎學金,近年着力支持高端科研,踐行「興學強國,教育惠民」之理念,於2015 年創立國際性的「呂志和獎-世界文明獎」,倡導文明、道德與和諧共享。於 2016 年,呂博士在《胡潤港澳台及海外華人慈善榜》更榮登榜首,成為港澳台及海外華人首善。

訃告續指，呂博士熱心公務,曾當選第九屆全國政治協商委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員。又任多家知名學府名譽職務,對社會貢獻卓越。他榮獲眾多國際與地區榮譽,包括大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士等,早年更獲中國科學院紫金山天文台將國際編號 5538 的小行星命名為「呂志和星」,彰顯其非凡成就與高尚品德。

訃告補充，呂博士的精神和理念將永遠銘記在我們心中。在此,，集團深切哀悼呂博士的離世,並向他的家人表達最誠摯慰問。