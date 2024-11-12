美股｜道指收漲304點　3大指數創新高　標指破6000點　Tesla飆9%

受美國前總統特朗普（Donald Trump）勝出大選帶動，市場對減稅及放寬監管等政策持樂觀情緒，美股周一（11月11日）上揚，三大指數再創收市新高。道指曾漲近500點，至收市升304點，為首次收市突破44,000點；標指收市突破6,000點大關。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)內，放有支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收漲 0.59% 恒指夜期低水103點

反映中概股的金龍指數收漲0.59%。其中，阿里巴巴漲1.31%、京東升1.75%。恒指夜市期指收報20,324點，跌120點，較恒指收市20,426點，低水103點，成交12,586張。

道指收市報44,293.13點，漲304.14點或0.69%；納指報19,298.76點，升11.99點或0.06%；標普500指數收市報6,001.35點，升5.81點或0.10%。

Coinbase：圖為2022年3月4日拍攝的這張插圖，顯示Coinbase標誌及加密貨幣Bitcoin。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo）

特朗普社媒升4.7% 加密貨幣股急漲

多隻「特朗普概念股」 繼續上揚，Tesla曾漲逾11%，至收市漲8.96%，每股收報350.00美元。

加密貨幣股隨比特幣（Bitcoin）上漲，MicroStrategy飆25.73%、Coinbase升19.76%、MARA Holdings飆29.92%、Riot Platforms升16.86%。

特朗普旗下社媒DJT亦升4.70%。

其他股份方面，大型銀行高盛（Goldman Sachs）和摩根大通 (JPMorgan Chase ) 分別上漲2.22%和0.97%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia蘋果Microsoft同挫逾1%

多隻大型股下滑，AI晶片龍頭Nvidia跌1.61%。Apple挫1.20%、微軟（Microsoft）跌1.07%、Amazon跌0.64%，Meta則挫1.03%。Google母公司Alphabet則升1.11%。

另外，市場亦關注美國本周公布的消費物價指數（CPI），以及家得寶（Home Depot）及思科（Cisco）等企業公布季績。