彭博﹕香港金融業人才數量回升　持牌人數近4.2萬人　屬紀錄新高

本港金融業人才回流。據《彭博》報道，香港正從嚴重的人才外流中復甦，隨著銀行和資產管理公司押注香港努力成為全球最大財富管理重鎮，金融業持牌職位數量創下紀錄高點。



報道指出，過去4個月，香港持牌金融專業人士淨增加約83​​0人，總人數在10月份字達到近42,000人。透過收集和分析的記錄顯示，這是2003年實施登記制度以來最多的一次。中資券商中信證券和Izzy Englander達700億美元的對沖基金公司Millennium Management，是新增持牌人士最多的公司之一。

香港一直在與樓市和零售銷售下滑，以及疫情和多年政治動盪後的人口外流作鬥爭。作為中國與西方的紐帶，香港也受到內地經濟低迷和地緣政治氣候惡化的沉重打擊。

雖然房價暴跌，餐廳和商店陷入困境，但作為主要就業部門的金融業最近的上升勢頭反映在租賃市場的走強上。在中國內地和外國人士湧入下，香港的租金預計將創下紀錄高點。

政府推多項措施支持資產管理行業發展

資產管理職位的增加與香港努力成為全球財富管理重鎮相吻合。香港領導人發布了一系列措施來支撐該行業，擴大與中國內地的交易聯繫，以特別簽證吸引人才，並為富人和家族辦公室在香港安頓提供便利。所謂的高端人才通行證計畫於2022年啟動，旨在吸引頂尖大學的畢業生，截至6月已批准約7萬份申請，其中約95%來自中國內地。

彭博行業研究資深分析師Sharnie Wong表示，「在地緣政治風險不斷上升的情況下，私人財富關係和投資經理越來越需要幫助高淨值個人和富裕客戶應對日益波動的市場」。

根據彭博行業研究，到2030年，香港的資產管理規模可能會增加近一倍，達到2.3萬億美元。