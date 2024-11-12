Tesla 4日累升39%　市值達1.1萬億美元　侵粉馬斯克身家漲5460億

特朗普當選美國總統後﹑其忠實支持者馬斯克旗下的Tesla（特斯拉），股價接連攀升。於周一（11日）股價一度再飆11.3%，高見357.5美元，創下即市歷史新高。

最終收市報350美元，飆9%。短短4個交易日，Tesla累升39%，市值達到1.12萬億美元。於盤後交易時段，Tesla延續升勢，報357.88美元，升2.25%。



特斯拉現時市值僅次於Nvidia、蘋果、微軟、Google、亞馬遜和Meta。

證券商Wedbush重申對特斯拉「跑贏大市」的投資評級，將特斯拉目標價從300美元提高到400美元，因為特斯拉行政總裁馬斯克在總統競選期間與特朗普密切合作，相信候任總統特朗普入主白宮後，將改變特斯拉和馬斯克未來幾年在自動駕駛和人工智能(AI)發展的遊戲規則。

隨著Tesla股價不斷上揚，四個交易天累計升約39%，帶動馬斯克賬面身家持續增加。自特朗普於上周三（6日）當選後，馬斯克身家賬面暴漲700億美元（5,460億元）。

5月起開始全力支持特朗普

馬斯克在今年5月開始，全力支持特朗普競逐美國總統，更出錢出力，結果「押注」成功。除了身家暴漲外，馬斯克在白宮的影響力也大增。《美國全國廣播公司》報道，他參與了特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的電話會議。《美國廣播公司》報道，特朗普任命白宮及華府官員時，馬斯克有份提供意見。被視為特朗普提名為聯邦通訊委員會主席的Brendan Carr是馬斯克的長期好友。馬斯克也在社交媒體點名支持佛羅達共和黨參議員史考特（Rick Scott）出任參議院多數黨領袖。

馬斯克在上周二（5日）晚上出席特朗普在佛羅里達州的海湖山莊的貴賓（VIP）晚宴後，大部分時間留在該處。