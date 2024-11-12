憂特朗普大加關稅　兼對內地化債方案失望　資金撤出中資股ETF

特朗普即將成為美國下任總統，由於他在競選時揚言日後會對所有入口商品加徵關稅，其中針對來自中國的貨品加徵關稅稅率高達60%，促使投資者從投資中資股的交易買賣基金（ETF）撤出。



資產規模95億美元的iShares安碩中國大型股ETF（FXI）上周流失3.15億美元，連續第四周遭遇投資者撤資。iShares安碩MSCI中國ETF（MCHI）同期也有2.8億美元的資金外流。

特朗普的勝選及其上任後貿易政策的潛在衝擊導致新興市場投資者經歷了動盪的一周。特朗普在競選過程中一直表態要將中國商品關稅提高到60%以上。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

潛在關稅政策致基金撤出

「中國ETF遭受重創是因為特朗普為了提振美國製造業歷來專注於減少對中國的依賴，」 TMX VettaFi板塊及行業研究主管Roxanna Islam說，「特朗普勝選後投資者非常看好美國股市，但由於潛在的貿易政策變化和關稅而從許多國際基金撤資。」

除了特朗普可能產生的影響外，投資者對中國政府公佈的最新化債方案感到失望，因該計畫意在減輕地方政府的債務負擔，但缺乏市場普遍期望的全面財政支持。