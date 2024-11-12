中美關係｜WSJ﹕中國正拉攏歐亞國家　抗特朗普保護主義

美國前總統特朗普，日前勝出美國總統選舉，即將再次執政，引發市場人士對其的保護主義取態對全球經濟產生負面影響。《華爾街日報》報道，為應對特朗普再度入主白宮，中國國家主席習近平為首的中國領導層正考慮對美國在歐洲及亞洲的盟友，採取降低關稅﹑免簽證﹑擴大投資及其他鼓勵措施，希望拉攏親美的歐亞國家，以抵禦特朗普的保護主義。



報道指出，特朗普在競選時承諾要對來自中國的進口商品徵收最高60%關稅，令中國政府計劃以擴大發展製造業去推動經濟增長的模式受到威脅。據接近北京決策層人士透露，儘管中國領導層願意在特朗普政府上台後展開對話，但也會把握機會攏絡美國的傳統夥伴，以便在未來的競爭中為自己爭取時間和籌碼。在他們眼中，特朗普是反覆無常，其當選會在美國造成更多政治和社會混亂，並遠離拜登爭取到的盟友，將有助中國重建與歐洲和其他國家的關係。

事實上，近期中國先後取消了包括澳洲、紐西蘭、丹麥、芬蘭和南韓等20個國家前往中國的旅行簽證，但沒有要求這些國家立即採取對等措施，分析指此舉為「單邊開放」，也代表着長期以來一直偏好以「投桃報李」式的經濟和外交協議的中國領導層在策略上發生轉變。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰。（Reuters）

內地或積極減稅冀吸引外資

報道引述接近決策層的人士透露，國務院副總理何立峰最近與西方商界領袖的會議上暗示，中國政府正考慮在多個領域積極減稅，藉此促進外商投資，加強與歐洲和其他亞洲國家的貿易，重點關注的領域包括電訊設備以及海產等。同時，國務院總理李強上周亦明言，中國將會實施單邊開放措施，真正把中國大市場變成世界大機遇。

然而，報道指歐洲領導人可能會對中方的提議抱持謹慎態度，因為他們本來已經擔心特朗普上台後歐美關係會出現裂痕，不願意被置於任何可能加深這種裂痕的境地。況且歐洲官員長期以來一直抱怨中方沒有兌現之前的貿易承諾，而擴大市場准入更可能為中國企業竊取歐洲技術作出掩護。