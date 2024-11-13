恒生指數全日跌23點 騰訊放榜前保不失 車股向下小鵬跌逾4%
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（12日）大跌580點，並跌穿2萬點關口。同日歐美股市均下挫，其中道指跌逾300點。
【16:30】港股全日跌23點
港股今日（13日）低收，不過整體形勢較上日理想，屬低開高走。恒指收市報19823點，跌23點，國指升3點，報7130點，科指跌1點，報4466點，成交額為1,846億元。
醫藥股走勢疲弱，藥明康德（2359） 跌4.1%﹑藥明生物（2269） 跌3.4%﹑ 國藥（1099） 跌1.7%﹑中生製藥（1177）跌0.9%。
消費股方面，海底撈（6862）跌2.7%﹑蒙牛（2319）跌1.7%﹑潤啤（0291）升1.8%。
汽車股方面，小鵬（9868）跌4.5%﹑蔚來（9866）跌4.2%﹑理想汽車（2015）跌1.9%﹑吉利（0175）跌1.8%。
科技股方面，阿里（9988）及今日公布季績的騰訊（0700）均無升跌，騰訊收市報403.8元，美團（3690）跌0.2%。
【15:05】內地股市高收
內地股市高收，上証收市報3439點，升17點，深成收市報11359點，升44點，滬深300指數收市報4110點，升25點，創業板指數收市報2417點，升26點。
港股方面，恒指最新報19734點，跌112點。
【13:22】港股跌幅擴大至逾200點
港股跌幅擴大至逾200點，恒指最新報19645點，跌201點，科指跌76點，報4380點。
【12:22】港股半日跌125點
港股延續上日跌勢，曾一度低見19608點。恒指中午收市報19721點，跌125點，國指跌39點，報7087點，科指跌53點，報4403點，成交額為1,041億元。
醫藥股今早表現疲弱，藥明康德（2359）跌5.4%﹑藥明生物（2269）跌4.6%﹑國藥（1099）跌2.8%。
濠賭股方面，銀娛（0027）跌3.8%﹑金沙（1928）跌1.4%﹑永利（1128）跌0.7%。
汽車股方面，小鵬（9868）跌5.7%﹑蔚來（9866）跌5.9%﹑理想汽車（2015）跌2.7%﹑吉利（0175）跌3.5%﹑比亞迪（1211）跌0.9%。
科技股方面，阿里（9988）跌0.1%﹑騰訊（0700）跌1.4%﹑美團（3690）跌0.6%。
金融股方面，宏利（0945）升1%﹑友邦（1299）跌0.6%，滙豐（0005）跌0.1%。
【11:26】港股最新跌152點
港股最新報19693點，跌152點，國指跌48點，報7078點。
藥明康德（2359）跌4.5%，藥明生物（2269）跌4.1%。
吉利（0175）跌4.1%。
【10:03】港股跌146點
恒指最新報19700點，跌146點，國指跌49點，報7077點，科指跌46點，報4410點。
吉利（0175）跌4.6%。
科技股方面，京東（9618）跌2.4%﹑騰訊（0700）跌1%，報399.8元。
人民幣轉強，在岸價最新報7.2216，升104點子；離岸價最新報7.2313，跌112點。
【09:30】港股低開174點
港股延續弱勢，恒指最新報19761點，跌174點，國指跌67點，報7059點，科指跌62點，報4393點。
騰訊（0700）將於今日收市後公布第三季業績，最新報397.2美元，跌1.6%。將於明日公布業績的阿里（9988）跌1.2%，美團（3690）跌1.5%。
宏利（0945）亞洲區主席炮轟公司，公司股價未見有影響，報251元，高開0.4%，其他保險股方面，友邦（1299）跌0.7%。
金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%﹑港交所（0388）低開2%。