香港數碼競爭力全球排名升至第7　政府﹕創科成高質發展重要引擎

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布《2024年世界數碼競爭力排名》，香港的排名上升3位，在全球67個主要國家及經濟體中，以88.11分名列第7位。榜首為新加坡，瑞士居次；丹麥排第3位。



在排名的3個因素中，香港繼續在「科技」和「知識」方面表現出色，分別排名第3位及第5位。香港在「準備程度」方面的排名亦升至第15位。

亞太地區中，總排名最高的是新加坡，排第一；南韓繼續位居第6；香港排第7；台灣維持排第9位；中國上升5級至第14位。

政府﹕排名肯定香港具數碼競爭力

特區政府發言人表示，排名肯定了香港繼續是全球最具數碼競爭力的經濟體之一。國家「十四五規劃」明確支持香港發展成為國際創新科技中心。創科是培育新質生產力的核心要素，亦是推動香港經濟高質量發展的重要引擎。香港作為5所世界百強大學（3所亞洲十強大學）的所在地，擁有世界一流的研發能力和創科基礎設施，以及多元化的人才庫。蓬勃的創業生態系統、自由和公平開放的營商環境、簡單稅制和低稅率，加上堅實的政策支持，也為香港在吸引全球戰略企業和頂尖人才方面創造了優厚的條件。香港具備廣泛的網絡和機遇，加上與粵港澳大灣區兄弟城市的協同效應，進一步提升本港作為創科首選地的吸引力。

發言人補充稱，行政長官在《2024年施政報告》中宣布一系列措施，以建立更全面的創科生態系統，例如推進第三個「InnoHK創新香港研發平台」、制訂新型工業中長期發展方案、設立100億元「創科產業引導基金」以引導更多市場資金投資於指定策略性新興和未來產業、優化「創科創投基金」，以及推出「創科加速器先導計劃」吸引具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地等。