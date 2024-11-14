打風不停市｜許正宇指風雨無阻金融市場運作　措施屬市場新里程碑

【桃芝／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／氣溫／8號風球】熱帶風暴桃芝吹襲香港，天文台更在周三（13日）晚上11時10分掛8號風球，更預告會最少維持至今早10時。由於港交所從今年9月23日起實施惡劣天氣安排，所以「打風不停市」在今早首次實施。財經事務及庫務局局長許正宇指出今早股市仍然如常開巿，半日成交額近815億，金融市場運作風雨無阻。



他指出「打風不停市」經行政長官宣布9月實施以來，首次遇上惡劣天氣。即使熱帶風暴「桃芝」襲港，今早股市仍然如常開巿，半日成交額近815億。

他又表示金融市場運作風雨無阻，證劵（包括滬深港通）及衍生生產品市場運作順暢，投資者可繼續透過電子渠道進行交易，無論結算、交收及上巿等活動均全面如常進行。

許正宇表示衷心感謝業界和監管機構過去數月的努力，就「打風不停市」完成測試及演練，確保金融市場在惡劣天氣下繼續平穩有序運作。同時指出「打風不停市」是一項重要改革，標誌着香港金融市場新的里程碑。措施順利落實，讓香港市場進一步與國際接軌，提升市場活動和競爭力。未來必定會繼續主動作為，不斷鞏固和提升香港國際金融中心的地位。