財政部於沙特發行20億美元債券　渣打﹕國債獲國際資本市場認可

渣打銀行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，協助中國財政部在沙特阿拉伯發行兩個年期、總值20億美元的高級債券，同時是財政部首次將其發行的美元債券在納斯達克杜拜及港交所上市。



是次交易分別由3年期12.5億美元及5年期7.5億美元高級債券組成，是財政部自2021年後再次踏足美元債券巿場。環球投資者反應非常熱烈，財政部 3年期債券和5年期債券的票息最終分別定在T3+1基點和T5+3基點，進一步完善其美元債券收益率曲線，並為其他中資和主權債券發行人在國際市場提供融資定價基準。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示：「渣打銀行很榮幸繼今年9月協助財政部發行20億歐元債券後，再度支持財政部在國際資本市場發債融資。是次別具意義的交易標誌中國與中東地區合作進程上的另一里程碑，並吸引到首次認購財政部債券的中東投資者。交易廣受不同地區的環球機構及專業投資者熱烈追捧，每個年期都獲超過200個投資者踴躍申購且總訂單簿接近400億美元。該交易是財政部近年來發行的最窄利差，也是今年以來最窄信用利差的美元主權債券，反映即使在外圍環境波動的情況下，中國國債仍備受國際資本市場的認可。」

渣打自2011年起參與財政部所有的離岸債券發行。