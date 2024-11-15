股神巴菲特旗下巴郡上季續賣蘋果　轉口味買薄餅股Domino's Pizza

有股神之稱的資深投資者巴菲特（Warren Buffett），其在股市的一舉一動均為市場人士焦點。早前巴菲特旗下的巴郡連番減持蘋果及美銀，促使現金水平超過3,200億美元。但是股神是否並無新投資對象？原來在今年第3季，巴郡對薄餅零售商Domino's Pizza，以及泳池設備批發經銷商Pool Corp開了新倉。

獲我股神加持消息刺激，Domino's Pizza於盤後飆7.8%，報470美元。



據巴郡最新提交的13F報告顯示，上季度新買入Domino's Pizza，截至9月30日持有Domino's Pizza約130萬股，總值5.5億美元。另持有Pool Corp約40萬股，總值1.5億美元。

至於對蘋果的持倉，則較今年第2季下降25%至3億股，佔投資組合比重26.2%，仍是最大重倉股。

與此同時，巴郡減持大部分再於第2季才買入的化妝品連鎖店Ulta Beauty。

Domino's Pizza成為巴郡新開倉對象。（Domino's Pizza網頁）

現金水平達3252億美元

另一方面，截至9月底，巴郡淨現金達3,252億美元，較年初的1,680億美元大增。

巴郡此前公布業績，巴郡第三季純利262.5億美元，按年虧轉盈，其中投資收益161.6億美元，當中或大部份來自沽出蘋果的收益，經營利潤100.9億美元，巴郡A股每股盈利18272美元，巴郡B股為12.18美元。