美對華金融戰一觸即發　聯匯危在旦夕? ｜伽羅華

特朗普重返政壇，極速公布內閣班底，幾乎是清一色反共大將，受中國重點制裁的佛州參議員盧比奧（Marco Rubio）獲委任為國務卿，是特朗普迄今為中國送上含金量最高的大禮，顯然特朗普政府對華發動的不只是貿易戰，金融戰的開打亦迫在眉睫。

魯比奧是美國政界最反共的頭號人物，他也是最勤勞的參議員，一年可提300多項議案，平均每個工作日提兩項議案，由2018年至今六年任期，他推動了《外國投資風險審查現代化法》、《台灣旅行法》、《台灣防衛法》、《2022年台灣政策法》及涉港的《香港人權與民主法案》，今年他有份推動《中國貿易法》，其中一個關鍵條款就是取消中國永久正常貿易關係地位，近日已隨特朗普上台而加速進行。

過去四年，拜登大致延續特朗普1.0的關稅政策，對華的高科技產業實施「小院高牆」，強調精準打擊，對低技術產業則留有餘地，也甚少在金融領域造文章，例如禁止美創投基金投資中國高科技項目，促使紅杉基金這類創投基金重組一分為二，以規避美方制裁，但這些政策重點針對的是中國高科技項目，並非制裁金融業。

至今年3月20日美國國會才通過稍為像樣的No China in Index Funds Act，法案給與美國註冊的指數基金180日寬限期去剔除原有的中概股成份，但這些在拜登任內看似猛招的政策，在新一屆美國政府眼中卻是小菜一碟。

11月13日，特朗普訪問國會山。（Reuters）

美不斷削弱香港集資功能

現在大家最關心的是，如果特朗普政府真的要對華發動金融戰，聯匯制度會否被拿來祭旗？筆者沒有水晶球，但任何事態發展都有其規律。近年中美關係低迷，美方其實不需要推倒聯匯，只需削弱其部分功能，已足以令港元流動性萎縮，間接將香港的集資功能廢去大半，當然這是筆者樂觀的看法。

聯匯制度是香港金融體系的重要基石，它受到1992年美國會通過的《美港政策法》背書，該政策列明「美國應繼續允許美元與港元自由兌換」，即是美方不會作出限制港元與美元自由兌換的措施，這項背書不能保證聯匯行之有效，但沒有美方背書卻可限制聯匯發揮的作用。

特朗普於2019年曾修訂《美港政策法》，如總統認為香港自治情況不足以有別於中國，便有權簽發行政令暫停該政策第201(a)條中適用於某美國法律或條文，所以，特朗普若有意將聯匯作為談判籌碼，某程度是會影響聯匯操作的順暢，但更重要的是，實施聯匯的國家必須有足夠外儲和很強的財政自律，所以《基本法》要求港府財政要量入為出，是經過深思熟慮而作出。近年港府靠借債解決財赤，與美方制裁同樣是聯匯的隱患。

假設美國政府不再為聯匯背書，香港要持有多少外匯才能捍衛聯匯？金管局總裁余偉文今年2月曾稱，「外匯儲備規模要有多大，其他央行亦難有確實數字，部分會以多少個月出口等來釐定。他指，當局要求外匯儲備要相當於貨幣基礎的1.7、1.8倍，以證明香港抗震力、流動性高。」

外匯資產相當1.6倍貨幣基礎

根據金管局數據，截至今年6月底官方外匯儲備資產為4,163億美元（即32,471港元），按最新的港元貨幣基礎約兩萬億港元計，這比例大約1.62倍，略低於金管局的要求。在此要補充一點，就是用外匯資產來支持港元貨幣基礎只是最低要求，因為貨幣基礎只是整個貨幣供應的一部分，推動香港經濟還涉及信貸，如果香港經濟增長乏力，資產價格下跌，導致銀行壞帳增加，這對聯匯亦構成壓力。

提到捍衛聯匯的能力，當中有兩項重要因素，其一是官方外儲中的美元比例，其二是前文已提過的港府財赤惡化問題。

首先，金管局沒有披露外儲組合的結構，外界估計美元資產逾六成。據美國財政部截至8月底數據，香港持有價值2,358億元美債，約佔外儲資產近57%，加上美股投資，這個估計合理，但外儲資產除了美元、歐元等硬貨幣外，亦包括不太流通的人民幣資產。

在中港貿易頻繁的年代，香港外儲組合納入人民幣是順理承章，，但2022年港府修訂《強積金計劃一般規例》，將中央政府及內地政策性銀行獲納入為「獲豁免當局」後，每個強積金基金可把最多三成的資金投資於這類國家級債券，所以，可以推算香港的外匯儲備最多有三成為人民幣資產。

人幣貶值可緩解中企關稅壓力

若特朗普對華開徵60%、甚至100%關稅，中國政府極有可能通過人民幣貶值去緩解關稅對中國企業的影響，這是政府以國家機器補貼出口業的最直接及高效方式，本來人民幣並不自由兌換，對捍衛聯匯作用不大，過高的比例會削弱其他流通貨幣的比例，間接減低捍衛聯匯的能力。

另一削弱聯匯的是本港日益惡化的本港財政，原本預期2024/25年度港府地價收入約330億元，但截至10月底止，賣地收入僅為37億元。若賣地收入遠低於預期，財爺陳茂波去年預計政府財赤會延續至2027/28年度可能要再推遲。

近日港澳辦主任夏寶龍希望港府及工商界要做「貢獻者」，全國政協常委唐英年則委婉回應，商界願意實際行動支持政府，但都要「計掂條數」，希望港府不能一意孤行。言下之意就是政府不能只迷戀高地價，若沒有地產商投地，財赤繼續惡化，那麼無需美方動手，聯匯亦會不攻自破。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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