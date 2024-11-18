貿發局方舜文︰有效供應鏈管理　是推動全球貿易持續增長主要動力

香港貿發局總裁方舜文今日﹙18日﹚於「亞洲物流航運及空運會議」致歡迎辭時表示，在全球瞬息萬變的環境下，全球貿易受到地緣政治和關稅等眾多因素制約。物流瓶頸、運費上漲、以及對可持續發展的日益重視及嶄新科技的追求，亦使環球貿易形勢更為複雜。

她續稱，在企業面對有關挑戰與需求時，有效的供應鏈管理是推動全球貿易持續增長的主要動力。同時，供應鏈管理在應付不確定性和業務營運方面，發揮舉足輕重的作用。

由香港特別行政區政府（香港特區政府）與香港貿易發展局（香港貿發局）合辦的第 14 屆「亞洲物流航運及空運會議」今日（11 月 18 日）起一連兩日在香港會議展覽中心隆重舉行，並以「塑造未來供應鏈：強韌和永續」為主題，呼應三中全會《決定》提出鞏固提升香港國際航運中心的地位及《施政報告》中一系列加強香港航運及空運發展的政策。作為物流、航運、空運及供應鏈業界的年度盛事，兩日論壇雲集逾 80 位星級講者，包括政府官員及業界翹楚共同探討行業趨勢及機遇，助力推動物流及供應鏈管理業高質量發展。

今屆會議邀請到香港特區署理行政長官陳國基出席首日會議作特別致辭。此外，國家交通運輸部副部長付緒銀亦會出席致辭，今年更特別邀請到不少東盟官員參與，包括馬來西亞交通部交通部長陸兆福、柬埔寨公共工程與運輸部國務秘書 H.E. Heng Nan、老撾公共工程和運輸部副部長H.E. Saysongkham Manodham 及越南交通部副部長 H.E. Nguyen Xuan Sang 亦親臨現場作特別致辭。