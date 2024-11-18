香港航商總會趙式慶︰港在綠色能源供應領域　發展機遇無限

香港貨櫃碼頭輸送量早前跌出十大，市場關注未來發展走向，包括發展綠色能源供應鏈。香港航商總會認為，推動大灣區海事生態系統的脫碳進程與智慧港口建設，同時確立香港作為綠色航運中心的地位，並輔以有力的政策導向和基礎設施投資承諾，將對實現國際海事組織（IMO）2050年溫室氣體減排目標作出重大貢獻。

香港航商總會日前與必維船級社聯合舉辦深圳-香港綠色能源供應鏈交流會，該總會主席、華光海運執行董事長趙式慶表示，海事脫碳的觀點和政策必須緊密貼合中國清潔燃料供應變革的現實狀況與巨大潛力，同時也要充分認識到中國在推動港口及近海航運電氣化方面所具備的技術實力與創新優勢。此外，香港在綠色能源市場，尤其是綠色能源供應領域，在未來將扮演著舉足輕重的角色，蘊藏著無限的發展機遇。

趙式慶又稱，深港綠色能源供應鏈交流會的成功舉辦，正是行業內持續深化合作、攜手共進的重要體現。這種跨領域的合作對於加速海事行業的脫碳轉型進程具有至關重要的意義，同時也對海洋環境的長期保護產生了積極而深遠的影響。通過積極參與這些研討會，香港的海事企業能夠更全面地把握綠色能源領域的最新技術進展和發展潮流。業界將有機會探索如何將這些前沿技術融入自身的運營實踐，以降低碳排放量，減輕對海洋環境的負面影響。此外，這些研討會還搭建了一個寶貴的交流與合作平台，使香港的海事企業能夠與國內外同行建立緊密聯繫，共同探索全球海事行業的可持續發展之道，攜手推進整個行業的綠色轉型。

另外，必維船級社策略、並購與高級服務總監Subajan Sivandran則指出，中國當前的發展態勢正深刻影響著海事行業脫碳的雄心壯志。大灣區作為擁有9+2城市和8,600萬人口的繁榮區域，其航運與港口活動繁榮，需求旺盛，且與全球市場和貿易保持著緊密聯繫。「這一區域將有助於探索如何形成具影響力的理想生態系統，並為我們提供寶貴的實踐舞臺。」