互聯互通｜中金張一鳴﹕機制讓海外投資者實現投資渠道多元化

中港兩地資本市場互聯互通措施已實施10年，互聯互通的投資產品由以往只有股票，到近年已包括債券等產品。中金股票業務部執行負責人張一鳴指出，互聯互通安排是雙方開放機制，內地投資者可以通過有關機制投資如騰訊（0700）等優質港股。他又指出隨著美的（0300）上市後有理想表現，促使更多優質企業計劃來港上市，並認為對中金的投行業務有正面影響。



張一鳴指出早於中港股市實行互聯互通安排，歐美的機構投資者如退休基金等，已透過合資格境外機構投資者（QFII）前往內地投資，來自阿聯酋及沙特阿拉伯等中東機構投資者，對內地市場早已有相當認識。不過當中港市場實現互聯互通機制後，中東機構投資者便與公司接觸，希望透過互聯互通方式投資內地市場，以實現資產及投資渠道多元化。

張一鳴又指出目前海外投資者，多採用互聯互通方式投資內地市場，不過投資對象只局限於名單內。相比之下利用QFII，可以投資的對象更廣泛。可是以互聯互通安排，可幫助投資者進行資產及投資渠道多元化。

本港新股市場正恢復

他亦發現利用互聯互通進入內地市場的投資者，既有長線投資者﹑亦有如對沖基金等短線投資者。由於有關投資者多利用調研後再進行投資者，並且於市嵕波動下亦不會進行沽空，往往取得理想回報。

談及香港新股市場發展時，張一鳴指出整體市場正逐步恢復，其中公司有份參與保薦的美的，在上市後有理想表現，提高具質素的公司來港上市意願，亦有助公司投行業務發展。