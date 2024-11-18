政府﹕香港10月失業率升至3.1%　運輸失業率有相對明顯升幅

統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由7月至9月的3.0%，上升至8月至10月的3.1%。就業不足率則由7月至9月的1.2%下跌至8月至10月的1.1%。



與7月至9月比較，在8月至10月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業，以及貨倉及運輸輔助活動業。

總就業人數由7月至9月的3,710,200人，下跌至8月至10月的3,707,100人，減少約3,100人。同期的總勞動人口亦由3,830,100人下跌至3,827,900人，減少約2,200人。

政府又指出，失業人數（不經季節性調整）由7月至9月的119,900人上升至8月至10月的120,700人，增加約800人。同期的就業不足人數則由46,000人下跌至42,300人，減少約3,700人。

就業不足率降至1.1%

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「8月至10月經季節性調整的失業率處於3.1%的低水平，儘管較7月至9月微升0.1個百分點。就業不足率微跌0.1個百分點至1.1%。勞動人口及總就業人數輕微下跌，分別減少2,200人和3,100人至3,827,900人和3,707,100人。失業人數輕微上升800人至120,700人。」

在不同行業當中，清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業的失業率有較顯著的升幅。另一方面，零售業和餐飲服務活動業的失業率輕微回跌。建造業的失業率保持不變。

展望將來，孫玉菡說：「隨着經濟繼續增長，勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或繼續會因其業務表現而有所不同。」