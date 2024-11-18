當地時間11月20日，AI芯片龍頭英偉達將披露三季度財報。就在3季報披露的前夕，週末，有外媒報道稱，英偉達的新款Blackwell AI芯片配套的服務器出現了過熱問題。

輝達曾經以400億美元的價格向軟銀發出了ARM的收購邀約。圖為輝達CEO黃仁勳。（美聯社）

服務器出現過熱問題

據The Information週日報道，英偉達的新款Blackwell AI芯片已經面臨延遲，其配套服務器也出現了過熱問題。這可能導致一些客户擔心他們沒有足夠的時間啓動和運行新的數據中心。

知情人士透露，Blackwell圖形處理單元在設計用於容納多達72個芯片的服務器機架中連接在一起時會過熱。目前，英偉達已多次要求其供應商更改機架設計以解決過熱問題。

對此，英偉達在一份聲明中表示：「英偉達正在與領先的雲服務提供商合作，這是我們工程團隊和流程不可或缺的一部分。工程迭代是正常的，也是意料之中的。」

值得注意的是，這已經不是英偉達Blackwell AI 芯片第一次被爆出存在問題，可能影響交貨。今年3月，英偉達發佈了Blackwell芯片，並表示將在第二季度發貨。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

英偉達的Blackwell芯片採用兩塊該公司之前產品大小的硅片，並將它們組合成一個組件，在執行聊天機器人響應等任務時，速度提高了30倍。

但隨後，該芯片因存在「設計缺陷」而導致發貨出現延遲，分析認為，這可能會影響Meta、谷歌、微軟等客户。

10月的時候，英偉達CEO黃仁勳表示，在長期合作伙伴台積電的幫助下，英偉達最新款Blackwell AI芯片的設計缺陷已經修復。他當時預計，Blackwell芯片將在第四季度發貨。

而如今據媒體預計，改良後的Blackwell GPU最快於明年1月底才能出貨。不過，截至目前，英偉達尚未通知客户產品將繼續延遲出貨。

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關注三季報

同時，英偉達的客户正在考慮其他選擇。一家訂購了機架的雲計算公司的高管表示，Blackwell的問題導致該公司考慮購買更多英偉達當前一代 Hopper 芯片。

分析表示，客户決定購買更多Hopper芯片，可能會提高英偉達的短期收益，分析師和投資者估計Hopper系列的利潤率更高。

此外，英偉達將於當地時間週三發佈三季報，這將是其納入道指之後的第一份財報。

作為全球市值最大的公司，英偉達的財報可能在美股掀起一陣巨大「波瀾」，成為美國股市的又一「風向標」。

在大選推動的漲勢停滯後，投資者的注意力可能會因此重新轉向科技股和人工智能交易。

上週，有多家投行分析師上調了英偉達的目標價：

大摩的Joseph Moore將目標價從150上調至160美元；

瑞穗的Vijay Rakesh將目標價從140上調至165美元；

瑞銀的Timothy Arcuri將目標價從150上調至185美元；

Piper Sandler的Harsh Kumar將目標價從140上調至175美元。