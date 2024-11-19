瑞銀料明年內地經濟增長放緩至4%　人行或減息30個至40個基點

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，於基本情景下，若美國自明年9月起分階段對中國產品加徵關稅，同時中國加大政策支援措施，預料明年及2026年內地經濟增長將分別放緩至4%及3%。



汪濤指出若內地推出的反制措施有限﹑並僅限於部份美國產品，同時美國不會對世界其他地區產品加徵關稅，預料內地出口下跌最嚴重期為2026年。可是企業有機會在2025年大幅削減資本支出，並考慮到潛在的三角轉口貿易及供應鏈轉移，預料加徵關稅或拖累內地經濟增長約150個基點。

料明年底人民幣或貶值至7.6

瑞銀認為2025至26年中國政府或將加碼政策支持力度，以提振內需。具體而言，預計增廣財政赤字率或在2025年擴大2個百分點，一般公共財政預算赤字率擴大至佔GDP比重3.5至4%，特別國債發行規模上調至2萬億元（人民幣‧下同），地方政府專項債新增限額上調至4.5萬億元，並預計央行可能在2025年降息30至40個基點、2026年進一步降息20至30個基點，並加落實房地產支持政策。該行還認為關稅衝擊可能會推動政府加碼對居民消費的支援，並且落實更多結構性改革，又預計人民幣將進一步貶值，在2025年底人民幣兌美元匯率7.6，但政府不會主動將貨幣貶值作為宏觀政策工具。

該行目前預計房地產銷售或在2026年上半年企穩，新開工於2026年年中企穩，2025年二者跌幅分別收窄至5至10%和10至15%，一線城市房地產市場或率先企穩。政府房地產去庫存進程、以及包括戶籍改革和房貸利率下調在內的政策支持加碼均可能影響瑞銀的基準預測，市場情緒變化也是重要變數，但仍預計中國不會出現嚴重的信貸緊縮或典型的金融危機。

料PPI仍處於負數

瑞銀預計2025年實際GDP增速將放緩至4%，政策支援部分對沖美國加徵關稅和房地產持續下行的拖累，預計房地產活動跌幅將收窄，但繼續拖累GDP增長。出口應繼續受全球科技行業上行周期的支撐，但隨後美國加徵關稅會帶來拖累。

隨著需求走弱，該行預計國內企業資本開支將較近期高位有所放緩。預計消費可能放緩，儲蓄率仍在高位﹔另預計CPI平均增速僅略高於零，約0.1%，PPI增速仍然為負﹔又預計2026年加徵關稅的影響最為嚴重，而房地產下行的影響將減弱，實際GDP增速進一步下滑至3%。