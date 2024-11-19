金融峰會｜陳茂波﹕供應鏈變革為港帶來機遇　人才計劃見成效

財政司司長陳茂波於第三屆國際金融領袖投資峰會午宴作出專題演講，指出全球供應鏈變革為香港帶來新機遇，並在協助中國以至區內企業在海外發展中發揮作用。



陳茂波指出香港是內地與海外企業設立總部的首選目的地。隨著全球供應鏈轉移，不少中資企業有意在海外發展。香港憑藉其貿易融資﹑物流﹑推廣及與ESG相關的合規顧問服務﹑專業服務與國際接軌，正是理想的提供協助平台，成為高增值供應鏈管理中心。

他又指出香港亦可以發揮金融服務優勢，其「超級聯繫人」角色，為企業提供全方位融資選擇。在互聯互通制度下，亦於不同的廣度及深度正在擴大。

陳茂波強調，香港的願景不只着眼中國，同時亦投放在東南亞及中東地區，主要看中其人口年青、中產增加，以及把握這些國家進取發展計劃的機遇。

陳茂波同時指，除了物流及金融定位，香港現時亦正銳意成為國際創新中心，正於北部都會區設立創新科技園，助長本港的科研能力、創業網絡等，吸引跨境資金及人才流動。他又稱，港投公司的工作在尋求合理財務回報外，亦透過戰略投資增強香港競爭力，指出其近期完成了一些振奮項目，相當未來幾年可見到港投公司帶來的效果。

在人才上，陳茂波指，香港的人才計劃效果令人鼓舞，至今收到近40萬份申請，並批出了25萬份申請，當中約16萬名專業人士已來港。