彭博﹕人行要求券商及銀行　暫停透過債券南向通買城投點心債

中國監管部門據報正採取措施，限制內地投資者購買城投公司發行的離岸人民幣債券。這是中國遏制地方政府融資平台債務風險的最新舉措之一。



《彭博》引述知情人士表示，人行已對境內券商和銀行進行窗口指導，要求暫停通過債券通南向交易新增城投點心債投資。目前不清楚這一指導背後的監管考量，也不清楚上述業務何時可以恢復。

「債券通」是境內資金投資包括點心債的各種離岸債券的重要渠道。這意味中國應對地方隱性債務風險的政策努力仍在繼續。

本月早些時候，全國人大及財政部宣布了規模達10萬億元人民幣的化債計劃，置換地方存量隱性債務。今年初，監管部門曾指導中資機構不要新增短期限城投美元債敞口。

年內點心債融資額3920億元人民幣

彭博滙總數據顯示，今年以來不含存單的離岸人民幣公司債券發行，即點心債融資，金額已達3,920億元人民幣，創下自2007年彭博有此類數據統計以來的新高。與城投相關的發行約佔其中四成。

中國財政部長藍佛安本月初表示，2023年末中國地方隱性債務餘額為14.3萬億元人民幣，最新的化債方案有望大幅減輕地方政府的債務包袱。