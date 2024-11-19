特朗普執政料首推減稅　標普500成分股盈利可望增20%

特朗普勝選將重返白宮，共和黨籍眾議院議長表明，已經準備好稅改法案的草擬，爭取在總統上台首一百日內推行。市場普遍預期相關政策將對股市帶來刺激，觸發美股三大指數強勢破頂。



特朗普上任首一百日的施政重點，料在稅收改革。眾議院議長強生 (Mike John) 日前發文指：「美國人民已經發聲並給予我們授權，我們將在上任第一天就做好交付的準備。」。並提到，共和黨在眾議院的領導層和議員早在去年夏天，已經開始草擬一項大規模的稅收法案並制定計劃，以便在特朗普第二任期的百日內完成該法案。

投行料稅改利好股市

對於稅務改革，金融機構普遍預期對美國大型企業有利。投資平台Webull認為，降低公司稅可以打造對企業更具吸引力的投資環境，應有利美國上市公司，可望支持企業盈利表現，以及刺激國內生產力，帶動經濟增長。

投行高盛指出，稅務改革對股市是一個上行因素，估計减税政策可能在未來兩年將標普 500 指數的每股盈利 (EPS) 提高 20%。

從美國股市的表現，預示市場對特朗普施政及企業盈利增長的樂觀取態。舉例「科技股七巨頭」之中，市值超越兩萬億美元的Google及Amazon在特朗普宣布勝出後，股價單日抽高近半成，後者更首度突破200美元關創新高。

選對平台 把握特朗普上台投資機遇

面對新總統的政策轉變以及對股票市場的影響，投資者如果想把握買賣機會，分析股價波動走勢，可以參考投資平台Webull的圖表功能。

1.Webull圖表功能介面截圖

從上圖可見，Google股價呈強，在特朗普當選後首個交易日大裂口抽高向上。同時，平台內置技術走勢分析，可以按股價走勢，即時提示相關的技術信號，例如是裂口形勢以及趨勢等詳細技術指標，幫助用戶捕捉股票投資時機。

技術及財務數據盡在掌握

除了圖表走勢的技術解讀之外，選股必然需要考慮企業的「基本面」，也就是企業賺錢能力。一般而言，投資者多會用EPS作為指標，來衡量股份的財務能力：EPS越高，即代表公司為股東賺錢的能力越強。

2.Webull股份財務功能介面截圖

從上圖可見，Webull平台上不但提供企業過去數年的實際EPS數據，更進一步以圖表方式，綜合投行分析訂出的未來盈利預測，方便用戶一目了然地掌握企業的盈利走勢。

3. Webull股份大行目標價介面截圖

此外，分析股份買賣機會時，投資者亦可參考大行分析師的評級，平台綜合多間投行的目標價的上限及下限預測，讓投資者「有數得計」。

總括而言，稅務改革是特朗普上場後的一大重點，市場憧憬將對美股企業盈利帶來明顯的動力，投資者要把握交易機遇，宜選擇功能強大，又易於上手的投資平台。Webull是來自美國領先的數字投資平台，在全球15個地區開展業務，並獲得美國、歐洲和亞洲私募股權投資者的支持。Webull為全球2000萬註冊用戶提供服務， App全球下載量超過 4,000 萬次。

建基於美國的強大業務基礎，Webull現已成為亞太地區投資者進入美國市場的關鍵門戶之一。 借助在美國市場的成功經驗和技術優勢，Webull於2020年進入香港市場，以全球化願景在港實行本地化經營策略。Webull主打美股和美股期權交易零佣金、港股一律零佣金， 並提供專業的圖表工具、更短的交易路徑、納斯達克Total View Level 2（LV2）等專業高階報價和5x24交易服務滿足專業投資者的需求，讓本港投資者不受地域限制，隨時隨心交易美股。