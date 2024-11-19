金融峰會｜東亞李民斌︰何立峰講話提振金融業界對未來發展的信心

國務院副總理何立峰親自來港出席第三屆「國際金融領袖投資峰會」並發表主題演講，同時國家金融監督管理總局李雲澤局長，中國證券監督管理委員會吳清主席，中國人民銀行朱鶴新副行長等也出席峰會。

全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌認為，充分體現了中央政府對香港金融業發展的強大支持。

他續稱，何副總理在致辭中強調，中央將一如既往、全力以赴為香港深化金融改革發展、維護金融穩定安全提供充分支持和保障。「何副總理的講話，提振了金融業界對未來發展的信心。何副總理希望香港繼續發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，準確析辨、科學應變、主動求變，傳承獅子山精神，不斷提高金融發展水平，鞏固提升香港國際金融中心定位，我們深表認同。」

另外，李民斌指，香港一直在國家吸引和利用外資上扮演關鍵角色。他深信，有「一國兩制」保駕護航，有國家鼎力支持和各界共同努力，香港在國家穩步擴大制度型開放、建設更高水平開放型經濟新體制的過程中，將能發揮更大作用。香港在金融和專業服務業的經驗，可與內地加強合作，促進相關領域的深度融合，帶動上市集資、綠色金融、金融科技、財富管理和人民幣國際化等發展，並在推動內地金融擴大開放的同時，進一步提升和鞏固香港國際金融中心地位。