阿里發票據　本金額分別26.5億美元及170億人民幣　作回購等用途

阿里巴巴（9988）公布，發行本金總額為26.5億美元以美元計價的優先無擔保票據，以及發行本金總額為170億元以人民幣計價的優先無擔保票據，擬將集資所得淨額用於一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購。



美元優先無擔保票據包括10億美元於2030年到期、利率為4.875厘、每張票據發行價為99.838%的票據；11.5億美元於2035年到期、利率為5.25厘、每張票據發行價為99.649%的票據；和5億美元於2054年到期、利率為5.625厘、每張票據發行價為99.712%的票據。

人民幣優先無擔保票據包括84億元(人民幣‧下同)於2028年到期、利率為2.65厘、每張票據發行價為100%的票據；50億元於2029年到期、利率為2.8厘、每張票據發行價為100%的票據；25億元於2034年到期、利率為3.1厘、每張票據發行價為100%的票據；和11億元於2044年到期、利率為3.5厘、每張票據發行價為100%的票據。

阿里巴巴

料債券將於下周完成交割

美元票據的發行預計於11月26日完成交割，人民幣票據的發行預計於11月28日完成交割，均受限於慣常的交割條件。