人民銀行﹕1年期LPR維持3.1厘　5年期保持在3.6厘

撰文：張偉倫
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內地貸款市場報價利率（LPR）水平不變。

人民銀行今日（20日）公布，1年期LPR維持報3.1厘，5年期以上亦維持3.6厘，符合市場預期。

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