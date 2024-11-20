美基金公司經濟學家料聯儲局減息　致2萬億美元流出貨幣市場基金

美國聯儲局自今年9月起已兩度減息，累減0.75厘，目前市場人士均預期當局會在今年12月，以及明年的議息繼續減息。隨著息口回落，以往投資者將資金泊入市場貨幣基金的局面或會改變，Apollo Global Management首席經濟學家Torsten Slok更預期，將會有2萬億美元資金流出貨幣市場基金，相關資金將轉流入孳息率更高的資產。



據《彭博》報道，Torsten Slok在周二給客戶的一份報告中寫道「現在聯儲局在減息，貨幣市場賬戶中新增的2萬億美元將何去何從？」 。他提到了自2022年3月聯儲局開始加息以來流入貨幣市場基金的資金。

「最有可能出現的情況是資金離開貨幣市場賬戶，流入信貸等孳息率更高的資產，包括投資級私募信貸。」

今年較早時間，他已發出過類似警告；儘管投資者不斷湧入，但仍堅持其觀點。上周，美國貨幣市場基金資產規模首次突破7萬億美元，打破了對聯儲局一旦開始把利率從二十多年的高位下調，投資者就會撤出現金的猜測。

減息後資金續湧入貨幣市場基金

即使在聯儲局前兩次會議降息之後，資金仍持續流入，這可能反映了貨幣市場基金在減少對投資者派息方面往往慢於銀行的事實。

截至11月18日，追蹤100隻最大基金的Crane 100貨幣基金指數的7天回報率為4.46厘，僅略低於聯邦基金利率區間的下限。這相關基金對機構和企業財務主管也很有吸引力，因為它們傾向於在利率居高時外包現金管理，而不是自己處理。