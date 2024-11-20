NHK﹕米價創新高　Sukiya牛丼飯周五起加價介乎10日圓至50日圓

如何可以斷定人是成長了？就是對「食米先知米貴」有更深刻認識。早前有報道指出，日本米價水漲船高，亦促使當地食肆加價。據《NHK》報道，米價升至新高，導致牛肉丼及食品價格上揚，其中連鎖快餐店Sukiya對旗下產品加價10日圓至60日圓。



Sukiya指出從周五（22日）起旗下牛丼飯加價介乎10日圓至50日圓（約0.5元2.51元），加價介乎3.17%至6.41%。

報道又指出Sukiya母公司Zensho控股一直採購「越光」及「一見鍾情」等日本國產米。可是米價攀升，決定將中碗（並盛）牛丼飯的含稅售價調高至450日圓，加幅約4.65%，大碗（大盛）加價至650日圓，加幅為3.17%，特大碗（特盛）售價加至830日圓，加幅為6.41%。

すき家於的日本餐廳，從11月22日起牛丼飯加價介乎10日圓至50日圓。 【SUKIYA官網】

Sukiya今年第二度加價

報道引述Zensho指出米價上漲是加價原因。這次Sukiya繼今年4月後第2度加價。

除卻Sukiya外，亦有從事食品的企業因為米價上漲而加價。其中售賣天婦羅套餐的Royal Holdings，以及銷售冷凍炒飯等微波食品日冷食品Nichirei Foods的米飯食品均有加價。