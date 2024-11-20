65個銀行帳戶凍結！紙業巨頭晨鳴爆雷開盤跌停　500億債部分逾期

紙業龍頭晨鳴紙業爆雷了！由於造紙業務低迷，公司正面臨高達23.94億元的債務逾期，目前被凍結的銀行賬户達到65個，受此影響，約71.7%的產能被迫停產、限產。

今日開盤，晨鳴紙業AH股集體大跌。其中公司A股股票開盤封死一字跌停，目前報3.37元/股，總市值為99.64億元；港股跌幅擴大至28%，報1.21港元/股，總市值為35.78億港元。

逾期債務本息18.2億元

11月19日晚間，晨鳴紙業突然發佈公告，披露了公司部分債務逾期暨部分銀行賬户被凍結的情況。

公告顯示，截至11月18日，晨鳴紙業及其子公司累計逾期的債務本息金額合計人民幣18.20億元，佔公司最近一期經審計淨資產的10.91%。公司為子公司相關融資提供連帶責任保證擔保，對應逾期金額為人民幣5.74億元，約佔公司最近一期經審計淨資產的3.44%。

同時，晨鳴紙業及其子公司累計被凍結銀行賬户數量為65個，被凍結銀行賬户凍結金額累計人民幣6483.7萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.39%。其中，因商票逾期、欠款糾紛等原因，法院共查封凍結銀行賬户51户。

負債總額逾550億元

近年來，受到行業供給和成本等多方面因素的影響，晨鳴紙業業績出現大幅波動。

2022年，晨鳴紙業實現營收320.04億元，同比下降3.08%，歸母淨利潤為1.89億元，同比大幅下滑90.84%。

2023年，晨鳴紙業營收跌破300億元，全年錄得虧損12.81億元，為2000年上市以來首次虧損。

前三季度虧損超7億元

今年以來，晨鳴紙業業績再度承壓。2024年前三季度，公司營收為198.25億元，同比微增0.52%；淨虧損7.1億元，同比有所收窄。

目前，晨鳴紙業依然存在較高的償債壓力。截至今年9月末，晨鳴紙業的資產負債率高達73.51%，貨幣資金為100.53億元，短期借款近300億元，負債總額逾550億元。

分析指出，晨鳴紙業業績承壓，除了受到行業供給變動等影響外，也與公司前期激進擴產導致產能過剩有關。在晨鳴紙業開始的擴張時期，公司頻繁投資擴大產能。

超七成產能已停產

晨鳴紙業公告稱，三季度以來，公司主要產品價格特別是白卡紙價格持續走低，公司經營虧損嚴重，疊加部分金融機構壓縮公司貸款規模，導致公司流動資金緊張。為減少虧損，11月份以來晨鳴紙業對部分生產基地進行了限產、停產。

目前，晨鳴紙業壽光基地1條白卡紙生產線、1條文化紙生產線和1條銅版紙生產線、江西基地及吉林基地等臨時停產，停機漿、紙產能703萬噸，佔總產能的 71.7%，影響月度漿紙產量約58萬噸、紙銷量約35萬噸。

11月8日晚，在晨鳴紙業工作了37年的陳洪國宣佈辭去董事長一職，其夫人李雪芹也辭去了公司副總經理一職。接棒陳洪國上任新一任董事長的是晨鳴紙業的元老人物胡長青，後者剛上任就提出了“新晨鳴、新出發”的口號。

關於現如今的債務逾期，晨鳴紙業公告中稱，目前，公司正多途徑拓寬融資渠道，努力籌措償債資金，並積極與債權人溝通，協商展期、調整還款計劃等方式的償債方案；同時，公司將採取有效措施盡全力保障生產經營，繼續加大非主業資產處置力度，努力改善公司經營狀況。