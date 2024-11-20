波音公司裁員滾滾來！罷工後超2500人遭殃，能否扭轉業績頹勢？
當地時間11月18日，美國飛機制造商波音公司向政府提交的文件顯示，公司將在華盛頓、南卡羅來納、科羅拉多和俄勒岡等州裁員超過2500名員工。
據悉，這一輪裁員為此前全球裁員10%計劃的一部分，旨在應對財務壓力和行業低迷。本次裁員將影響到工程師、技術人員和非工會員工。
美國四州裁員超2500人
目前，華盛頓州和南卡羅來納州有2199人和220人接到了裁員通知，而這兩個州是波音製造商用客機的地方；另外科羅拉多與俄勒岡兩州將分別裁員63人和50人。
據悉，美國公司依法需提前60天向地方政府提交“勞工調整和再培訓通知”，告知公司的裁員計劃。根據18日公佈的文件，被裁的員工將在明年1月17日離職。
在此之前，波音公司曾在10月份宣佈計劃在未來幾個月內裁員約1.7萬人，大約佔全球員工總數的10%。波音公司首席執行官大衞·奧特伯格曾表示，公司必須重置其員工數量，以契合當前的財務現實。
位於密蘇里州聖路易斯的美國機械工人和航天工人國際聯合會837地區分會一同證實，工會111名成員上週收到裁員通知。他們大多負責生產波音777X型客機機翼部件。777X型客機交付時間已推遲至2026年。
外媒報道稱，收到裁員通知的波音員工橫跨民用、防務與全球服務三個部門，暫不清楚具體裁員標準。
波音防務、空間與安全集團的一名工程師説，他所在12人團隊僅留下兩三人；另一名工程師説，她是約20人團隊中唯一被裁的那個。這兩名工程師都不參與生產，但為生產和設計提供關鍵支持。
波音公司危機四伏
受到罷工的影響，波音公司十月份僅交付了14架飛機，交付數量創2020年（疫情全面爆發）以來單月交付數量新低。
財報方面，公司第三季度實現營收178.4億美元，同比下降1%；淨虧損61.74億美元，虧損同比擴大2.77倍，為2020年以來最大虧損；其中每股虧損為9.97美元。
此外，截至第三季度波音經營現金流為-13.45億美元，自由現金流為-19.56億美元，據悉這種狀況預計會持續至明年。
受此消息影響，穆迪、標普等評級機構均表示，正考慮將波音的信用評級下調至垃圾級，而波音正努力避免信用評級被下調。
在財報電話會上，波音首席財務官韋斯特（Brian West）表示，2025年的自由現金流將明顯好於2024年，預計上半年的現金使用情況將有所改善，下半年將轉為正值，然後在年底恢復穩定生產時迴歸健康的現金流水平。
此外，有報道指出，波音考慮出售旗下部分航天業務，可能涉及波音的星際快線（Starliner）載人飛船及支持國際空間站的其它項目。
一方面，航天業務的虧損已經成為了波音公司的沉重負擔，將其出售可以幫助公司減少虧損，改善財務狀況。另一方面，公司也希望通過出售航天業務，將精力集中在核心的商業和防務業務上，提高公司的整體運營效率。