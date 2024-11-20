波音公司裁員滾滾來！罷工後超2500人遭殃，能否扭轉業績頹勢？

當地時間11月18日，美國飛機制造商波音公司向政府提交的文件顯示，公司將在華盛頓、南卡羅來納、科羅拉多和俄勒岡等州裁員超過2500名員工。

據悉，這一輪裁員為此前全球裁員10%計劃的一部分，旨在應對財務壓力和行業低迷。本次裁員將影響到工程師、技術人員和非工會員工。

圖為波音公司生產的EA-18G「咆哮者」電子作戰機。（Wiki Commons）

美國四州裁員超2500人

目前，華盛頓州和南卡羅來納州有2199人和220人接到了裁員通知，而這兩個州是波音製造商用客機的地方；另外科羅拉多與俄勒岡兩州將分別裁員63人和50人。

據悉，美國公司依法需提前60天向地方政府提交“勞工調整和再培訓通知”，告知公司的裁員計劃。根據18日公佈的文件，被裁的員工將在明年1月17日離職。

在此之前，波音公司曾在10月份宣佈計劃在未來幾個月內裁員約1.7萬人，大約佔全球員工總數的10%。波音公司首席執行官大衞·奧特伯格曾表示，公司必須重置其員工數量，以契合當前的財務現實。

2024年6月18日，美國參議院國土安全與政府事務委員會調查小組委員會就波音的安全文化舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）首度面對國會議員的質問。他後方是一批包括兩宗空難死者的遺屬和親友等。卡爾霍恩向他們道歉時，他們舉起已逝家屬親友照片。（Reuters）

位於密蘇里州聖路易斯的美國機械工人和航天工人國際聯合會837地區分會一同證實，工會111名成員上週收到裁員通知。他們大多負責生產波音777X型客機機翼部件。777X型客機交付時間已推遲至2026年。

外媒報道稱，收到裁員通知的波音員工橫跨民用、防務與全球服務三個部門，暫不清楚具體裁員標準。

波音防務、空間與安全集團的一名工程師説，他所在12人團隊僅留下兩三人；另一名工程師説，她是約20人團隊中唯一被裁的那個。這兩名工程師都不參與生產，但為生產和設計提供關鍵支持。

過去中國國家主席習近平在專機裡的照片曾經曝光。當時習近平出訪所乘專機，中國的「空軍一號」是國航一架註冊號為B-2472的波音747-400型客機。 （圖片來源：新國際微博）

波音公司危機四伏

受到罷工的影響，波音公司十月份僅交付了14架飛機，交付數量創2020年（疫情全面爆發）以來單月交付數量新低。

財報方面，公司第三季度實現營收178.4億美元，同比下降1%；淨虧損61.74億美元，虧損同比擴大2.77倍，為2020年以來最大虧損；其中每股虧損為9.97美元。

此外，截至第三季度波音經營現金流為-13.45億美元，自由現金流為-19.56億美元，據悉這種狀況預計會持續至明年。

受此消息影響，穆迪、標普等評級機構均表示，正考慮將波音的信用評級下調至垃圾級，而波音正努力避免信用評級被下調。

在財報電話會上，波音首席財務官韋斯特（Brian West）表示，2025年的自由現金流將明顯好於2024年，預計上半年的現金使用情況將有所改善，下半年將轉為正值，然後在年底恢復穩定生產時迴歸健康的現金流水平。

2024年6月5日，載有2名太 空人的美國波音「星際客機」（Starliner）在佛羅里達州發射升空。（Reuters）

此外，有報道指出，波音考慮出售旗下部分航天業務，可能涉及波音的星際快線（Starliner）載人飛船及支持國際空間站的其它項目。

一方面，航天業務的虧損已經成為了波音公司的沉重負擔，將其出售可以幫助公司減少虧損，改善財務狀況。另一方面，公司也希望通過出售航天業務，將精力集中在核心的商業和防務業務上，提高公司的整體運營效率。