日本史上最大收購戰｜OK便利店加碼鯨吞7-11　估值580億美元！

兩大便利店，打起來了。

最近， OK便利店（Circle K）的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）強勢要求收購7-Eleven日本母公司Seven&I，收購價一路水漲船高，提高至7.1萬億日元。

如果交易達成，這將成為有史以來規模最大的外資收購日企交易。

為了抵禦COUCHE-TARD的收購，Seven&I進行反擊，計劃進行管理層收購以實現私有化，目前交易估值可能達到9萬億日元，約合580億美元，如果交易達成，也將成為日本有史以來最大的交易。

（視覺中國）

全球便利店市場，要變天了

儘管大眾認識裏的711，是個毫無疑問的日本企業，但最開始，711實則起源於美國。

1927年，美國達拉斯一家叫南方冰塊的公司，專門給沒有冰箱的顧客賣冰塊，後來又逐漸發現商機，開始賣雞蛋牛奶等需要冰箱的日常消耗品，後來，慢慢就演化成了便利店。

最開始所謂的7-11，指的就是營業時間，早上7點開門，晚上11點關門，1946年，這些便利店就改名成了711。直到後來變成24小時營業，7-11開始在美國本土快速擴張。

一個美國公司是怎麼變成日本公司的呢？

上個世紀70年代，日本本土超市伊藤洋華堂外派員工去美國學習，其中，鈴木敏文深深被7-11這種小而美的便利店吸引，想要拿下7-11的特許經營權，也就是獲得授權後在日本獨立運營。

儘管兩方都不看好，但是經過波折之後，這場交易以一種對賭的形式達成了，南方冰塊公司要求伊藤洋華堂要在8年內開到1200家門店。

8年之期已到，7-11在日本的門店早已遠超1200家，並發展得越來越好，相反美國本土的南方冰塊公司卻瀕臨破產。

最後南方冰塊公司請求伊藤洋華堂出手，收購了南方冰塊公司超過 70% 的股權，7-11也就此變成了日本公司。

後來伊藤洋華堂直接把名字改成了 Seven & I ，全盤收購了美國 7-Eleven的股權全給收了，統一管理旗下的一眾業務。

再後來，就是7-11在全球的開疆拓土，直至成為全球最大的便利店品牌之一，以至於在零售圈都流傳着一句話，叫“世界上只有兩家便利店，7-11和其它便利店。”

目前，711母公司Seven&I在20個國家和地區擁有85000家便利店，並計劃到2030年在30個國家和地區擴張到十萬家門店。

圖源：圖蟲創意

相比711，OK便利店在國內的知名度可能相對較低。但作為加拿大的零售巨頭，COUCHE-TARD也是全球領先的便利店運營商，市值約580億美元，旗下便利店也有數萬家。

從1980年開設第一家便利店以來，COUCHE-TARD的擴張路線中，最為重要的一點就是，併購，通過不停地買買買，來擴大自己的商業版圖。

最新財報數據顯示，2024財年，COUCHE-TARD 的銷售額為692億美元，Seven&I的銷售額大致相同，截至2月的2024財年銷售額約為11萬億日元。

圖源：Couche-Tard財報

如果這次收購成功，COUCHE-TARD將創建一個國際便利店巨無霸，包含7-11、OK便利店、Couche Tard和亞洲、北美及歐洲的其他品牌，合共約經營10萬間便利店，年銷售額現合計也將達到20萬億日元左右。

但事情，真有這麼簡單嗎？

創建一個國際便利店巨無霸

這次併購發起並不突然，多年以來，COUCHE-TARD一直在關注Seven&I，過去兩年間也曾多次進行短暫接觸，試圖開啓交易談判，但是並沒有結果。然而去年接連發生兩件大事，情況突然反轉。

一是，7-11的掌門人伊藤雅俊，也是彼時Seven&I的最大股東，於去年去世。

二是，去年日本對於併購指南進行重大修訂，開始強烈鼓勵公司在董事會層面認真考慮任何“善意”的要約。

但是此前，大多數日本公司都會直接拒絕外國收購要約，哪怕會傷害股東的利益。儘管如此，併購交易的真實性也有待考量，畢竟在消息放出的同時，COUCHE-TARD才剛剛收購連鎖超市Giant Eagle手中美國地區的約270家便利店和加油站。

根據COUCHE-TARD的資產負債表來看，它也很難支付得起如此大規模的現金流。而對於Seven&I來説，近年來，公司收到了來自股東的巨大壓力，一些股東極度主張將公司進行拆分，而Seven&I 公司管理層則認為，公司可以獨自實現長期增長。

上個月，為了抵禦COUCHE-TARD的收購，Seven&I宣佈了重組計劃，將便利店業務和其他大約三十個非核心部門拆分為一家控股公司，或許會被命名為7Eleven。

儘管日本的7-Eleven 便利店是公司賺錢的搖錢樹，但事實上Seven&I的超市業績不佳，包括伊藤洋華堂超市，但這些超市是公司幾十年前成立的控股公司的主要組成部分，因此公司管理層一直左右為難。

圖源：圖蟲創意

對於Seven&I來説，私有化能夠讓公司在現有管理層領導下繼續經營，也能消除股東要求出售資產的持續施壓，並消除國外資產敵意收購的威脅。

但與此同時，管理層收購也可能不失為一種迫使COUCHE-TARD提高出價的策略。不管怎樣，現在的711，早已不再是那個稱霸全球的便利店霸主，公司的經營正在面臨考驗。

2016年，7-11銷售額達到2677億元，利潤達到144億元，均位列全球行業內第一。Seven & I 人均利潤超過120萬，毛利率甚至達到92%。然而，再大的巨頭也會遇到瓶頸。

2019年以來，7-11持續變革

這一年，Seven&I宣佈，要在2022年前，將全球的7-11裁員4000人，關閉或遷移約1000家門店，還要廢除部分門店的“24小時營業制”和實質性降價。時至今日，這種變革還在繼續。

財報顯示，Seven & I最近一個季度營收同比只增長了 3.2% ，而淨利卻同比下降了有 49.3% 。

圖源：Seven & I官網

儘管伊藤洋華堂業績連續4年虧損，7-11貢獻了集團的近7成營收，淨利下滑和7-11可能關係不大，但對於7-11來説，它的海外擴張之路已經走到了瓶頸。今年 2 月， 7-Eleven 在美國銷售額減少了 5.1% ，已經連續五個月下滑。

在國內，羅森也已經超越了7-11成為了門店數量最多的外資便利店品牌，7-11增長見頂的論調，已經不再新鮮。

因此，儘管目前看起來收購併不順利，也不是那麼合理，但對於7-11來説，這也未嘗不是一種尋找新的增量的辦法。

今年以來，日式便利店接連傳出收購傳聞

就在今年年初，羅森也被日本電信運營商KDDI從羅森母公司三菱商事之外的股東手中收購超過38%的股份，最終，羅森於7月正式退出東京證券交易所。便利店賽道曾經也是資本市場上的寵兒。

2017年，曾被稱為便利店行業的"元年"，這一年間，便利店行業投融資事件數量超過70起，涉及金額高達65.13億元人民幣。

京東、阿里巴巴和蘇寧也接連推出自己的便利店計劃。這一年，京東甚至宣佈要在未來五年內開出超過100萬家京東便利店。

然而便利店數量迅速增長，市場變得飽和，競爭愈發激烈，越來越多同質化的便利店被淘汰，資本熱潮也迅速退去。

而從整個行業來説，便利店行業也正在迎來變革，無論是電商的興起還是購物習慣的改變，都在迫使便利店尋找新的方向和機遇。