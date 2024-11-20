特朗普提名盧特尼克任商務部長　「直接負責」美國貿易代表辦公室

當地時間週二，美國當選總統特朗普宣佈，他將提名霍華德·盧特尼克 (Howard Lutnick) 擔任商務部負責人，領導其貿易和關税戰略。

特朗普還表示：「他將領導我們的關税和貿易議程，並直接負責美國貿易代表辦公室。」

作為特朗普過渡團隊的聯合主席，盧特尼克數週來一直被視為財政部部長等特朗普政府職位的潛在候選人。

盧特尼克擁有貿易和房地產背景，是特朗普在華爾街的頂級支持者之一，經常舉辦籌款活動，並在媒體上宣傳特朗普的政策。

盧特尼克的任命是擊敗了另外兩名商務部長有力爭奪者的結果。

其中之一是在特朗普第一個總統任期內擔任美國貿易代表的萊特希澤（Robert Lighthizer），另一位是世界摔跤娛樂公司（WWE）的聯合創始人麥克馬洪（Linda McMahon）。

在一份簡短聲明中，盧特尼克對特朗普表示感謝：

「感謝特朗普總統對我的信任，相信我會幫助美國再次偉大。作為下一任商務部長，我將加入美國有史以來最好的政府，釋放我們的全部經濟潛力。」

或將在關税中發揮核心作用

美國商務部負責監督一系列龐大的職能，從美國人口普查局到天氣預報、海洋導航和投資促進，擁有近4.7萬名員工。

近年來，商務部貿易相關職能的重要性日益增加。

這些職能包括對美國敏感技術的出口管制，這使商務部成為中美貿易衝突的中心，以及調查反傾銷和反補貼案件。

特朗普週二宣佈，除了領導商務部外，盧特尼克還將“直接負責”美國貿易代表辦公室。

在前幾屆政府中，美國貿易代表辦公室直接向總統彙報工作。該辦公室成立於1974年，負責監督與美國貿易伙伴的談判。

如果得到參議院的批准，盧特尼克將負責鞏固美國企業，並在實施特朗普對該國貿易伙伴徵收全面關税的計劃中發揮核心作用。

此前，在競選期間，為了重建美國製造業基礎，特朗普承諾對中國的產品徵收至少60%的新關税，對來自其他地區的商品徵收10%-20%的新關税。

經濟學家認為，此舉將顛覆全球貿易流動並提高成本。