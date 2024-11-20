李小加籲港股設立基礎生命指標　冀日後可處理「世界貨、中國錢」

滴灌通聯合創辦人﹑港交所（0388）前行政總裁李小加出席中國國際金融論壇香港峰會時指出，過去港股市場集中於處理「中國的貨﹑世界的錢」，期望日後可以處理規模更大的「世界的貨﹑中國的錢」。同時指出要保證國際資金對中國市場有最基礎配置，港股亦應設下「基礎生命指標」，如每年至少融資不少於1,000億元﹑日均成交不少於1,000億元，方可以促使港股成為全球不可或缺的市場。



李小加又指出資本並無國界或文化民族之分，是受恐懼及貪婪驅動。中東等新興市場與歐美資金本質上並無分別，各有產業發展需求及風險偏好，又指出香港要爭取海外資金在市場有最基本配置。

中港兩地資本市場互聯互通的發展已有10年，李小加亦是推手之一。他指出滬深港股目前已走了一半，另一半是新股市場，惟需要內地市場能承受相關新發展。他又指出中國為各大資源及能源國的主要消費方，若內地資金能南下，可吸引有關企業來港上市。

中美關係如同兩艘船

對於特朗普回歸白宮，李小加指出中美關係如兩艘船。香港作為中間的橋樑，必然會經常有搖晃，認為特朗普重新上台對內地及香港帶來第二次浪潮。