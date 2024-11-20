金融峰會｜任志剛︰何立峰三點建議意義重大　為港國金中心作肯定

任志剛指國務院副總理何立峰於開幕主題演講的三點建議意義重大並為香港國際金融中心作出兩個肯定。

讚覆蓋金融議題深廣度最大

任志剛先指，參加了一連三日的第三屆「國際金融領袖投資峰會」，令他這一塊對金融穩定和發展特別關心的「舊電池」，感到老懷安慰！

他稱，自己在金融界四十多年裏參與過不同的國際峰會。這次是他覺得覆蓋金融議題深廣度最大的一個。31年前任志剛成立了金管局，現在在余偉文總裁領導下，已經登上了另一高台階，辦好了一件有意義、並受到大部分國際金融領袖稱許的盛事。香港國際金融中心地位得到廣泛正面報道，在複雜的地緣政治環境下受到肯定，成績斐然。

任志剛又指，峰會的亮點，當然是國務院副總理何立峰的開幕主題演講，焦點集中於何立峰副總理提出「持續鞏固提升香港國際金融中心地位」的三點建議，分別是：進一步深化金融改革創新，不斷提升香港的金融競爭力；進一步拓展金融開放合作，持續增添香港的金融發展活力；和進一步對接國家發展戰略，著力夯實香港金融發展的根基。這三個「進一步」的策略性方向，意義重大，相信香港特別行政區政府會積極回應。

任志剛指，何立峰副總理﹙圖﹚開幕主題演講中作出了兩個肯定。

指副總理作出兩個肯定

他續稱，何立峰副總理更在開幕主題演講中作出了兩個肯定，相信特區政府亦會有策略推廣及落實。

第一，是肯定香港國際金融中心在國家改革開放的獨特作用。何立峰副總理說：「香港一直是內地最大的外資來源地和對外投資的目的地」。他同時亦說：「香港作為國際金融中心的功能作用，必將進一步凸顯，國際金融中心的地位，將進一步穩固，香港的獨特地位和優勢一定能夠充分彰顯」。我認為他肯定了香港國際金融中心是內地與外地間資金融通的主要渠道。我們要將這個獨特地位，積極向外推廣，讓國際投融資者知道，如果他們要和內地的融投資者碰頭，進行金融活動，香港國際金融中心是不作他選的渠道。

第二，是肯定香港國際金融中心是國家成為金融強國的關鍵核心要素之一。這一點特別令人鼓舞。國家主席習近平曾多次表明要加快把國家建設成為金融強國，更列出六個金融強國的關鍵核心要素，其中一個是「強大的國際金融中心」。何立峰副總理是中央金融委員會辦公室主任，中央金融委員會的責任是「負責金融穩定和發展的頂層設計」。何立峰副總理昨日在峰會說：「加快把我國建設成為金融強國，也必然要求把香港建設成為更強大的國際金融中心，這是金融強國的關鍵核心要素之一。因此，把香港國際金融中心建設好、鞏固好、發展好，既是香港所需，也是國家所重」。有了這個肯定，加上內地有關政策的配合，以及特區政府積極的行動，香港國際金融中心地位的前景，大家都應該心中有數。

任志剛又稱，期望香港的金融界，包括政策制定者和從業人員，都會加倍努力發展和鞏固香港國際金融中心地位。