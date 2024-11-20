金融峰會｜唐英年︰何立峰為香港國際金融中心角色提供兩個肯定

全國政協常委唐英年指國務院副總理何立峰的開幕主題演講，為香港國際金融中心未來發展提供保證、給予支持和引領方向。

唐英年今日表示，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰昨日在國際金融領袖投資峰會的開幕主題演講，為香港國際金融中心的發展提供保證、給予支持和引領方向。

唐英年表示，在發展方向上，何立峰副總理的開幕主題演講為香港國際金融中心的角色提供了2個肯定，分别是肯定香港在國家經濟雙循環發展上的角色。何立峰副總理的開幕主題演講突出香港的外向型、國際化的特色，發揮戰略支點作用，以及支持香港把握粵港澳大灣區的發展戰略。這一點正是香港的競爭優勢，也是香港聯通世界，招商引資，拓展國際金融合作的重要關鍵。同時，大灣區經濟的龐大體積，將會大大提升香港國際金融中心對國際投資者和外地金融機構的吸引力。

唐英年又指，何立峰肯定香港在離岸人民幣市場發展上的橋頭堡角色，其開幕主題演講亦先後多次提到香港的全球離岸人民幣中心的發展，包括離岸人民幣市場和人民幣業務的樞紐地位。國家將會穩步提升國債在香港的發行規模、支持更多優質企業到香港上市和發行債券，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通。這些安排都會對香港國際金融中心今後的發展有莫大幫助。