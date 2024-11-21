恒生指數全日跌103點 小鵬挫6% 比亞迪電子逆市揚半成
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】截至周三（20日）港股已連升3日，同日美股走勢個別，其中道指升139點，納指則輕微低收。至於股王Nvidia公布季績，惟投資者對季績反應欠佳，於盤後交易時間跌2.5%。亞太區股方面，日本股市於今日（21日）早段跌逾300點，並一度跌穿38000點大關。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金升0.35%，布蘭特期油升0.34%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣回軟，兌日圓回落至155以下。
【16:35】港股全日跌103點
港股3連升走勢告終，收市報19601點，跌103點，國指跌55點，報7034點，科指跌54點，報4358點，成交額約為1,193億元。
比亞迪電子（0285）升5%，信利（0732）升2%﹑瑞聲（2018）升0.8%﹑舜宇（2382）跌0.7%﹑鴻騰（6088）跌3.3%。
科技股方面，網易（9999）升1.4%﹑小米（1810）升0.5%﹑京東（9618）升0.3%﹑騰訊（0700）跌0.8%﹑美團（3690）跌1.2%。
汽車股方面，小鵬（9868）跌6%，理想汽車（2015）跌1.6%﹑比亞迪（1211）跌0.2%﹑蔚來（9866）跌0.5%，吉利（0175）升0.9%。
金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%﹑友邦（1299）跌1%。
【15:10】上証指數升3點
內地股市走勢個別，上証指數收市報3370點，升2點，深成指數收市報10819點，跌7點，滬深300指數收市報3989點，升3點，創業板指數收市報2265點，跌1點。
港股最新報19655點，跌49點。
【13:37】港股最新跌40點
恒指最新報19664點，跌40點，國指跌25點，報7065點，科指跌28點，報4384點。
比亞迪電子（0285）升4.8%，為目前表現最佳藍籌。
【12:21】港股半日跌24點
港股今早於窄幅上落，半日跌24點，報19680點，國指跌19點，報7071點，科指跌25點，報4388點，成交額為664億元。
醫藥股今早疲弱，國藥（1099）跌3.1%﹑藥明康德（2359）跌1.5%﹑藥明生物（2269）跌0.1%，中生製藥（1177）升0.9%。
消費股方面，周大福（1929）跌2.9%﹑安踏（2020）跌1.2%﹑海底撈（6862）跌1%。
汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.4%﹑小鵬（9868）跌4.7%﹑蔚來（9866）跌0.4%。
科技股方面，阿里（9988）跌0.5%﹑騰訊（0700）及美團（3690）均跌不足0.1%。
【10:51】港股走勢反覆跌52點
港股走勢繼續反覆，最新報19652點，跌52點。
醫藥股疲弱，國藥（1099）跌2.8%，藥明康德（2359）跌1.3%，阿里健康（0241）跌1.6%。
【10:05】港股最新跌44點
港股最新報19660點，跌44點，國指跌24點，報7066點，科指跌18點，報4394點。
龍湖（0960）跌1.2%，報11.22元。
【09:27】港股低開58點
恒指最新報19646點，低開58點，國指最新報7060點，低開30點，科指最新報4393點，低開209988點。
科技股方面，阿里（9988）低開0.5%﹑騰訊（0700）低開0.3%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.4%。
消費股方面，海底撈（6862）平開，蒙牛（2319）平開﹑李寧（2331）低開0.9%。
汽車股方面，小鵬（9868）低開1.5%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）低開1.3%。
金融股方面，滙豐（0005）高開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.5%。