駿利亨德森﹕香港上市公司第3季派息減　降至263億美元

駿利亨德森全球股息指數顯示，今年第三季度全球股息增長達3.1%，創下4,311億美元的紀錄。亞太地區（日本除外）的股息支付在第三季度達到季節性新高，超過全年總額五分之二的股息均在7月至9月間派發。不過該季度派息總額為685億美元，反映基本股息下降6.8%，主要受台灣、香港和澳洲減少派息影響。



香港通常是第三季度的最大貢獻者，佔地區總額近五分之二。香港股息為263億美元，基本降幅1.3%，但由於一次性特別股息減少，拖累總額下降幅度更高達10.3%。指數中約十分之三的香港企業按年減少派息，減幅最大的是受煤價下降影響利潤的煤炭生產商兗礦集團，而房地產企業龍湖則因現金流減少及專注於償還債務而削減股息。

中資企業派息增逾12%

中國和印度在內的新興市場股息創新高。第三季度是中國的股息支付旺季，許多企業在此期間發放一次性的年度股息，所以中國的股息佔季度總額的一半以上。儘管經濟疲弱，中國的股息基本增長12.3%，整體增長達15.4%，創下446億美元的歷史新高。

台灣的股息通常在業績公布較長時間後才支付。第三季度的派息主要是2023財政年度的最終股息。台灣股息按年下降 23.6%，總額為154億美元。澳元走強，加上食品零售商Woolworths亦派發一次性特別股息，帶動整體增長率，但基本降幅為0.8%。

駿利亨德森亞洲股息收益投資組合經理Sat Duhra表示，近年來，更多企業廣泛採用股息比率而非固定的每股股息目標，不但為亞太地區的收益投資者帶來基本利潤增長，還推動大部分市場和行業採取股息政策，為投資者帶來潛在上行收益。然而，這種政策的負面影響在於，當某些行業承受壓力時，例如疲弱的香港房地產行業，股息會隨之減少，這一季度就反映了基本增長的放緩。