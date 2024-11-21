ESG｜安永報告倡企業制定高管薪酬時考慮ESG元素

安永大中華區（安永）與香港公司治理公會聯合發佈《可持續性治理 – 四個指標》報告，顯示香港企業對環境、社會及治理（ESG）日益重視。調查又指出，企業在ESG監督、整合、財務影響評估及與相關的薪酬方面取得了顯著進展。



僅38%企業制定高管薪酬時考慮到ESG元素

調查顯示，79%受訪公司成立專責的可持續發展委員會來監督ESG，突顯了董事會和高層管理層對ESG事宜的重視程度正在提高。同時，61%的公司已將與可持續性相關的風險納入其企業風險管理中，表明這些風險正通過更加健全的機制，與其他關鍵風險一拼進行管理。然而，僅有17%的企業在其風險評估及商業策略時，有把與可持續性相關的機遇納入考慮。

另外，在評估及識別受ESG或氣候相關風險影響的財務領域時，69%的受訪公司採用定性化的評估方式。然而，只有12%的公司會採用定量化方式去作評估。至於將與ESG相關因素納入高層管理人員薪酬制定的情況，則維持有限水平，只有38%的企業在高管制定薪酬中有考慮到ESG元素。

薪酬與ESG掛鉤時慎防「漂綠」

安永會計師事務所香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務合夥人陳奕新表示，香港在公司治理方面總體發展良好，在整合ESG原則﹑加強董事會層面的監督和建立可持續發展委員會取得了顯著的進展。 而在數據完整性、標準化認證以及管理層獎勵計劃與可持續績效對接等方面，則仍有改善的空間。

就薪酬與ESG表現掛鉤，陳奕新指，目前許多公司只與企業表現掛鉤，但投資者已看重企業ESG表現，故應定下明確的指標，起初ESG表現佔比可相對低，但發展成熟後可提高。

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒則補充，企業制定相關薪酬方案時，ESG表現考慮佔比可視乎所屬行業而不同，倘企業相對「non green」，佔比肯定要多一點，因企業活動對環境影響較大；同時，要小心企業管理層為追表現而從事「漂綠」活動。