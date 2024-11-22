富途實體店升級投資體驗　服務點增至5個　貼心照顧用戶需求

科技急速發展，網上投資平台愈見普及，令投資理財變得更加便捷高效。但對於不熟悉線上操作的投資者來說，他們不只難以體驗科技進步帶來的投資便利，更可能因而錯過投資良機。有見及此，有券商開始積極探索融合線上線下的服務模式。科技券商代表富途於去年起在全港開出多間富途實體店，率先開創線上線下雙軌並行的模式，至今全港服務點已增至5個，一周七天提供客戶服務。富途實體店的出現，滿足了不同年齡層投資者的需求，貼心而全面的服務助投資者更能融入數碼時代的投資新常態。

投資體驗全面升級 人性化服務增信任

富途一直致力於提升用戶的投資體驗，除線上投資平台外，亦透過富途實體店將服務全面延伸至線下。富途實體店遍佈全港，集互動、投資者教育及提升投資體驗等多重功能於一身，滿足各年齡層投資者的多樣需求，更重要的是，人性化的顧客服務爲用戶帶來多一份安心及信任。

富途實體店不只無縫連接線上與線下平台，3大貼心服務更為客戶打造優質投資體驗。

富途實體店遍佈全港 一周七天無間斷營業

富途總行與4間實體店遍佈港九新界，便利各區用戶。而今年新設的荃灣與旺角實體店同樣選址於繁華鬧市，總面積超過4,500平方呎，進一步提升服務能力。實體店提供一對一見證開戶服務，服務大使更會手把手指導用戶使用富途牛牛App，細心回復各類咨詢，貼心服務獲得客戶的高度評價。值得一提的是，富途實體店提供一周七天無間斷的客戶服務，領先傳統銀行及競爭對手，便利一眾上班族。未來富途將持續拓展富途實體店網絡，以提供更優質的服務。

多元化交流活動 助投資者掌握先機

富途實體店不僅是一個投資平台，更是一個多元化交流空間。個人投資者有機會與投資專家大師與 KOL 親身交流，豐富實戰經驗。富途實體店內特設六面屏幕專業投資者體驗區，配合專家指導與每周免費講座，為投資者提供一個全方位學習平台。 在過去一年多，富途實體店成功舉辦超過120場投資者教育講座。參加者反應熱烈。富途透過不斷優化産品與服務，幫助更多用戶裝備投資技能，掌握投資先機。

秉持以客為本 產品優化關鍵

富途秉承以客為本的服務理念，高度重視用戶意見，並特意打造產品回饋系統，旨在為產品進行針對性改進。自2021年3月回饋系統啟動以來，富途共收到超過4萬份來自線上與線下的意見，包括推動「在香港上線日股交易」與「月供美股」等重要功能。富途實體店用戶的意見與需求直接促進產品的優化與創新，發揮不可或缺的作用。

富途金鐘辦事處

地址：香港金鐘金鐘道 95 號統一中心 34 樓全層

營業時間：早上9時至晚上6時（星期一至五）

富途證券實體店

富途證券（尖沙咀實體店）

地址：九龍尖沙咀彌敦道96號地下（尖沙咀港鐵站B1出口右行，The ONE對面）

營業時間：

星期一至六：早上10時至晚上9時

星期日及公眾假期：早上10時至晚上6時

富途證券（旺角實體店）

地址：九龍旺角亞皆老街67-69號地鋪（旺角港鐵站D2出口對面）

營業時間：

星期一至六：早上10時至晚上9時

星期日及公眾假期：早上10時至晚上6時

富途證券（荃灣實體店）

地址：荃灣沙咀道280號地鋪（大鴻輝中心對面）

營業時間：

星期一至六：早上10時至晚上7時

星期日及公眾假期：早上10時至晚上6時

富途證券（銅鑼灣實體店）

地址：銅鑼灣利園山道29-33號麗園大廈地鋪 （銅鑼灣港鐵站F1出口右行）

營業時間：

星期一至六：早上10時至晚上9時

星期日及公眾假期：早上10時至晚上6時

（資料及相片由客戶提供）