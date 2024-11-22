高盛料特朗普明年首季加中國關稅　中港股市高配評級恒指上望2萬3

美國前總統特朗普將回朝，揚言將對外加徵關稅，當中中國將高達60%。高盛首席中國經濟學家閃輝預計，特朗普政府僅有四成機率加徵全球關稅，但有高達九成機會針對中國加徵關稅，料將最快在明年首季有所公佈。但根據上一次貿易戰經驗，預計僅將針對非消費品加徵60%關稅，而一般消費品加徵幅度會較為溫和，約在20%。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

明年出口量增長歸零 GDP放緩至4.5%

若果假設關稅幅度為20%，料將對GDP 有0.7基點拖累，當中出口量相較今年的雙位數字，明年增長將為零。中國政府料透過人民幣貶值等方式來應對，料明年美元兌人民幣將低見7.5。

她並預計，明年中國政府除了將進一步下調政策利率40基點，也會提升財政赤字來支持經濟。今年政府發債規模為9萬億元人民幣，明年料將擴大至12萬億元人民幣，GDP 增幅料為4.5%，相較今年料為4.9%。

內房方面，預計明後兩年將對GDP 帶來最大拖累，但一線城市樓價有望明年尾見底。

北水明年規模750億美元撐港股

股市方面，高盛首席中國股票策略師劉勁津預計，明年恒指較目前水平有13%的增長空間，即指數將升至23000點。北水規模料有750億美元，與今年相若。MSCI 中國未來12個月料有15%回報，A股滬深300目標價4600點。美股標普500目標價6500點，較目前有逾10%回報。

他指出，未來12個月對中港股市給予高配評級，但短線來看，預計A 股表現會較H 股為佳。目前中港股市估值約在歷史平均水平，屬於合理，但較成熟及新興市場為低。近期對沖基金有對中國市場進行短線交易，新興市場基金也有提升配置，而長期資本方面，預計散戶增長空間大，國家隊及企業回購也將繼續，後者規模明年料將翻倍。

板塊方面，會看好消費板塊，因為受政策支持及基數較低，故此可留意互聯網及電商股，醫藥股也上調至高配評級。同時，雖然出口板塊有美國關稅憂慮，但出口至新興市場相關的板塊料有不錯表現。