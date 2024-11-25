六百蚊玩加密幣？ZA Bank推零售客服務　中短期Bitcoin走勢被看好

Bitcoin走勢屢創新高，已接近10萬美元。Bitcoin價格水漲船高，投資者自然更有參與的意欲。數字銀行眾安銀行（ZA Bank）今日（25日）起為零售用戶推出加密貨幣交易服務，成為亞洲首家為零售用戶提供加密貨幣交易服務的銀行。客戶可以透過儲蓄賬戶直接扣賬，24/7進行認購及交易兩隻加密貨幣即Bitcon（比特幣，BTC)及以太幣（ETH），投資門檻為70美元或600元。



ZA Bank今日起為零售用戶推出加密貨幣交易服務，成為亞洲首家為零售用戶提供加密貨幣交易服務的銀行。

息口料逐步向下 客戶偏好多元化投資

ZA Bank 替任行政總裁吳忠豪表示，美國息口預計將逐步向下，希望推出新服務帶動非來自財富管理業務的利息收入，應對息口壓力。近期客戶投資偏好仍傾向多元化，透過新增服務也令其在財富管理方面能有更多選擇。該行本身客戶以年輕客戶為多，對於加密幣投資相信也會有較大興趣。

不過，由於加密幣屬於高風險投資，客戶需要通過風險評估及對虛擬資產認知測試，方能在平台上進行認購及交易。該行並推出至明年6月尾免佣金優惠，但會收取相關平台費，每筆交易最低收費為1.99美元或15元。

另外，ZA Bank早前7月實現單月扭虧為盈，成為首家實現單月盈利的數字銀行。吳忠豪表示，仍維持希望2025年實現收支平衡的目標。

吳忠豪表示，仍維持ZA Bank於2025年實現收支平衡的目標。（ZA facebook）

明年市場或出現「黑天鵝」不利Bitcoin

本港持牌虛擬資產平台HashKey Group 首席分析師丁肇飛表示，比特幣近期價格上揚的因素除了由於供應受限，更包括支持虛擬貨幣的特朗普當選美國總統，預計至明年1月其入住白宮前，能夠繼續為比特幣價格帶來支持，故看好中短期價格走勢。

至明年比特幣價格表現則不太樂觀，金融市場或出現「黑天鵝」事件，而比特幣並非避險資產，價格走勢與市場貨幣流動性特別是美元掛勾，特朗普政策或令通脹升溫，並拖慢減息步伐，不利於市場流動性。