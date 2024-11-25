瑞銀料港股存估值下行風險　予明年目標2萬點　國泰列焦點股名單

瑞銀發布2025年港股策略報告，料明年港股將遇上嚴峻挑戰。就算美國已啟動減息周期，可是美國政府或向所有來自內地的產品徵收60%關稅﹑中美角力升級，促使該行經濟學家團隊預料內地及香港經濟將放慢。



該行又指出考慮到股票風險溢價，港股估值有下行風險，料明年恒指最多見2萬點，MSCI香港指數見8400點。

該行團隊指出在內地推出更多實質政策支持前，會維持防禦性立場﹕偏好受惠減息股份﹑看好與內地經濟關聯度較低的行業﹑揀選可能受益於人口流入的住宅地產開發商，對零售物業業主持謹慎態度，以及人民幣貶值可能導致北向消費增加及訪客消費減少。

焦點港股名單換馬

瑞銀指出，目前恒指、MSCI香港的股份風險溢價（equity risk premium，ERP）較歷史平均值高0.1至0.4個標準差，市場未全面反映特朗普重新上台的地緣政治挑戰，料明年底恒指市盈率將從目前的8.9倍，進一步降至8.1倍。潛在關稅影響上，瑞銀指中港股票直接受美國加關稅的影響較少，但會受整體經濟轉弱的間接影響。

在最新防禦的投資策略下，瑞銀在焦點港股名單新增國泰航空 （0293） 、長江基建 （1038） ，剔出銀娛 （0027） 、友邦 （1299） ，而領展 （0823） 和九龍倉置業 （1997） 繼續是該行看不好的港股。

瑞銀看好港股﹕

恒地（0012）

新地（0016）

電盈（0008）

中銀航空租賃（2588）

長建（1038）

國泰（0293）

金沙（1928）

瑞銀最不看好港股﹕

港鐵（0066）

領展（0823）

九龍倉置業（1997）

長實（1113）