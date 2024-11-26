存保會︰港人每月儲近萬元創新高　準退休人士需545萬方安心退休

香港存款保障委員會（存保會）連續第七年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，調查顯示，每人每月的平均儲蓄金額達9,800港元，較去年增近一成，再創調查以來新高。而每人每月平均儲蓄達1萬港元或以上的受訪者佔四成，較去年增加六個百分點。此外，逾六成七受訪者有儲蓄習慣，比例與去年相若。

調查也發現，在銀行存款利率仍高企、投資環境亦波動之際，受訪者儲蓄方式仍以銀行活期或定期儲蓄為主，比例高達近八成，較去年多近五個百分點。

受訪者儲蓄方式仍以銀行活期或定期儲蓄為主。（路透社）

銀行活期或定存比例 高達近八成

存保會主席劉燕卿表示，面對市場息口下降，不一定代表港人會減少儲蓄習慣，因為環球投資仍有不穩定因素。

對於港人每月儲蓄金額創新高及儲蓄率偏高，香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰表示，這可能與對未來經濟前景存憂慮有關，也可能是因為收入上升而就業機會也存在。

調查並發現，近兩成有儲蓄習慣的受訪者有定立年內儲蓄目標，平均目標金額為30.7萬港元，是調查進行以來最高，按年激增六成八。其中三分二受訪者認為自己可以達成目標，而四成則表示儲蓄是為了「應付不時之需」(39%)，其次為「準備退休」(26%)。

存保會主席劉燕卿表示，面對市場息口下降，不一定代表港人會減少儲蓄習慣，因為環球投資仍有不穩定因素。﹙廖雁雄攝﹚

近87%的30至39歲人有儲蓄習慣

按年齡來看，18至29歲有定下年內的儲蓄目標金額的受訪者比例高逹三成四，為所有年齡組別中比例最高，顯示年輕人對儲蓄有積極規劃。

30至39歲有儲蓄習慣的受訪者比例接近八成七，是所有年齡組別中之冠。而每人每月的平均儲蓄金額高逹12,600港元，亦比整體港人高出近三成。至於儲蓄「安全感」評分則為55.5分，在所有年齡組別中排行第二。

40至49歲有儲蓄習慣的受訪者比例有七成八，在所有年齡組別中排行第二。同時，他們認為擁有139萬港元的儲蓄金額才能獲得足夠的「安全感」，數字是所有組別之冠；相信這年齡組別人士的家庭負擔相對較重，因此需要較多儲蓄才能安心。

香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰。﹙廖雁雄攝﹚

準退休人士有儲蓄的比例顯著提升

另外，繼2019年後，今年的調查再次就準退休人士 （50至65歲在職人士）進行深入意見調查，藉以對比有關組別在儲蓄習慣上的變化。本年度調查發現，有儲蓄習慣的準退休人士比例超過八成，較2019年有顯著上升，增加約十個百分點；而每人每月平均儲蓄金額為9,600港元，比2019年的9,900港元微跌三個百分點。

準退休人士平均需要擁有545萬港元儲蓄才有足夠的「安全感」，以作退休之用。受訪的準退休人士最常以銀行儲蓄 (57%) 的形式儲錢為退休作準備，其次為投資金融產品 (30%)。惟現時物價持續上漲，若儲備不足，受訪的準退休人士會傾向通過兼職工作 (34%)、節省支出 (17%) 及延後退休 (17%) 等方式，來維持生活穩定。

調查結果亦顯示，準退休人士平均計劃在64歲退休，而直接影響他們退休後的「安全感」的三大主要因素為 : 健康的身體 (79%)、足夠的儲蓄(43%)及穩定的居所 (28%)。