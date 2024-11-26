施羅德發佈2025年十大預測　料美股續強　關稅刺激內地政策加碼

施羅德投資去年底發佈今年十大預測中，暫時有八項「命中」，該行最新發佈2025年十大投資市場預測。施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子（Keiko Kondo）在今次發佈的預測中，首要提及就為看好整體美國股票，包括標普500等權重指數。



而論及中國市場，她指出特朗普對於關稅的嚴苛態度，會迫使中國政府加碼出台刺激措施。針對此前9月底的救市舉措，近藤敬子就認為，市場對於官方的改變深信不疑，但需要更多的時間觀察維持多久，以及具體細節。且此種觀望並非只聚焦於中國官方，市場同樣也在等待美國方面的政策出台。



施羅德投資的預測中，首要看好美股。（資料圖片）

十大預測 首看好美股

施羅德投資今年發佈的十大預測，分別為1)看好整體美國股票(標普500等權重指數)，2)看好2年期及10年期美國國債，3)看好歐洲政府債券，4)對比歐元較看好美元，5)對比歐洲股票較看好新興市場/亞洲，6)看好亞洲信貸，7)看好新興市場本地貨幣債券，8)減持原油，9)看好黃金，10)看好私募市場資產。

近藤敬子指出，對於美國經濟增長的前景感到樂觀，通脹率整體已下降至3%以下，正在經歷經濟「軟著陸」，且收益率曲線正常化並進入政策寬鬆周期，就業數據的樂觀令到消費支出值得期待，因此她指出「那裡（美國）仍然有機會」。

不過其也坦言稱，美聯儲減息的時間和幅度仍然存在不確定，現金的回報總是穩妥保守，但她認為，美國市場現在可以產生更大的收益回報，值得承擔較現金更高的風險。

料中國加碼刺激措施應對關稅 股市估值仍低

談到中國市場，近來飽受關稅陰雲籠罩。特朗普提出，上任後會對中國貨品加徵10%關稅，近藤敬子就認為，此種嚴苛的關稅導向，會令中國當局加碼刺激措施應對。

她同寬慰稱，首先，今次加徵關稅，非只針對中國，墨西哥及加拿大的商品，同樣將徵收25%關稅，因此全世界的經濟體都會遭受不同程度的影響。

其次，特朗普畢竟尚未入主白宮，「他說他會簽署，但他現在還沒有簽署；即便他簽署了，他也總是可以輕鬆否決，重新簽署此前同意的任何內容」，意即關稅徵收程度，是否紙上談兵，亦或再有激進，當下尚難有論斷。

此外，近藤敬子表示，中國股市的估值仍然較低，即便是在9月底推出一系列救市措施，令到股市飆升，仍然較環球股市估值非常低（ still quite cheap）。且就環球而言，對於亞洲及新興市場股票，亞洲信貸及新興市場本地貨幣債券，均看高一線。