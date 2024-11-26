維他奶被狙擊？遭楊協成密增持　主席首回應︰我哋都唔知佢想點

維他奶（0345）今日派發上半年業績，惟焦點落在公司疑被狙擊一事。

對於信置（0083）主席黃志祥的胞弟、紙包飲品品牌楊協成主要股東黃志達早前密密入股維他奶（0345），其集團執行主席羅友禮在業績會上表示，媒體應就相關增持事件詢問「該名投資者」，並直言「你去問（嗰位）投資者，我哋都唔知佢想點！」

維他奶主席羅友禮對黃志達入股直言「唔知佢想點」。﹙周令知攝﹚

倘合理不排除合作

目前，黃志達領軍的新加坡遠東機構及旗下附屬飲品商楊協成在維他奶的持股已超11%。

被問及會否與楊協成合作時，羅友禮指，維他奶經常會接到不同公司或機構所提出的合作邀約。若在商務上合理，會積極考慮合作機會。

他又指，現時維他奶的股價仍有很多發展空間，至於其家族或本人未來會否再買賣維他奶股份，因為過去一個月進入業績靜默期（Blackout Period），公司董事均不能買賣股份，「如果（之後）有，會在聯交所披露。」

維他奶政總裁陸博濤稱，維他奶早前作出價錢調整。提升競爭能力。﹙周令知攝﹚

派息比率期望繼續維持於60%至70%

派息方面，他過去數年間，維他奶上、下半財年的派息不平均，故近年希望將上、下半財年的派息調整至平均水平，派息比率亦期望繼續維持於60%至70%，保持股東興趣。

集團行政總裁陸博濤表示，內地即飲茶競爭環境激烈，故維他奶早前作出價錢調整。現時競爭能力提升，推動銷量亦同步上揚。至於香港市場，他認為現階段無須進行價格調整。

維他奶國際中期股東應佔溢利1.71億元，按年增長4.82%。每股基本盈利15.9仙，中期息派4仙。